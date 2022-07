Au Royaume-Uni, Boris Johnson en grande difficulté face à une multitude de démissions dans son camp

Boris Johnson est poussé à la démission par la majorité de ses ministres et de ses députés. En 24 heures, 44 ministres, secrétaires d’Etat ou députés chargés d’une fonction officielle ont quitté leur poste. Du jamais vu à Westminster.

A Londres, les jours de Boris Johnson au poste de Premier ministre sont comptés. Loin du triomphe de ses débuts à Downing Street en 2019 sous la promesse de réaliser le Brexit, le chef du gouvernement conservateur a affronté ce mercredi la journée la plus difficile de son mandat, confronté à un nombre inédit de démissions dans son camp et cerné par des affaires embarrassantes et des accusations de mensonges. Plusieurs ministres de premier plan lui ont demandé de démissionner tant la situation est devenue intenable.

Les ministres de la Santé et des Finances ont claqué la porte en premier

Mais Boris Johnson refuse de laisser la place, disant vouloir se consacrer "aux problèmes extrêmement importants" auxquels le pays est confronté. Le Premier ministre a même limogé son ministre Michael Gove, chargé du rééquilibrage territorial, qui avait lui aussi appelé Boris Johnson à partir. Les ministres de la Santé Sajid Javid et des Finances Rishi Sunak, eux, ont claqué la porte mardi soir, suivis par d'autres membres du gouvernement.

Accusations de mensonges

Les ministres démissionnaires mettent notamment en cause l'honnêteté de Boris Johnson, juste après que le Premier ministre ait présenté des excuses suite à un nouveau scandale. Il a reconnu avoir fait une "erreur" en nommant en février dans son gouvernement Chris Pincher, chargé de la discipline parlementaire des députés conservateurs, qui a du démissionner la semaine dernière après avoir été accusé d'attouchements sur deux hommes. Après avoir affirmé l'inverse, Downing Street a reconnu mardi que le Premier ministre avait été informé dès 2019 d'anciennes accusations à l'encontre de Chris Pincher, mais qu'il les avait "oubliées".

72% des Britanniques favorables à sa démission

Selon un sondage Savanta ComRes publié mercredi, 72% des Britanniques estiment que le Premier ministre devrait démissionner. Déjà considérablement affaibli par le scandale des fêtes illégales organisées à Downing Street pendant la pandémie de Covid-19, Boris Johnson a survécu il y a quelques semaines à un vote de défiance de son propre camp. Mais aujourd'hui, sa situation semble intenable.