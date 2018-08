Plus de 400 morts. C'est le bilan de la mousson la plus violente du siècle, au Kerala, un état tropical au sud de l'Inde. Après une semaine de pluie torrentielles, le niveau de l'eau commence à baisser et les précipitations ont faibli ce lundi 20 août.

Les pluies ont faibli et le niveau de l'eau descend doucement, ce lundi 20 août, dans certains villages du Kerala, état tropical du sud de l'Inde. Cette décrue révèle les corps de plus de victimes. Le bilan de ces inondations s'élève à 400 morts, depuis le début du mois de juin. C'est la mousson la plus violente depuis un siècle.

Les secours, hélicoptères militaires et bateaux, continuent leurs recherches des sinistrés. Ils larguent également des vivres et de l'eau potable. Près de 725 000 personnes ont été déplacées et ont trouvé refuge dans les 5 645 camps humanitaires. Les autorités du Kerala surveillent les conditions sanitaires dans ces camps, on craint le développement de maladies.

Ils ne pensaient pas que cela monterait aussi haut"

A Thrissur et Chengannur, deux districts parmi les plus touchés, l'eau est parfois montée jusqu'à 4,5 mètres, prenant au dépourvu les habitants. "Ils ne pensaient pas que cela monterait aussi haut lorsque les premières alertes ont été émises", a déclaré Ashraf Ali K.M., chef des opérations de recherches pour la petite ville de Mala, dans la zone de Thrissur.

Certaines régions du Kerala, en montagnes notamment, sont totalement isolées : 134 ponts ont été endommagés et de nombreuses routes ne sont plus praticables.

Narendra Modi, le Premier ministre indien, a annoncé une aide de 75 millions de dollars. On estime les dégâts à 3 milliards de dollars. Une facture provisoire qui risque de s'alourdir.