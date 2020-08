Aubusson : Parti aider au Liban, le pompier Jean-Yves Chassagne est de retour

Quand il arrive à l'aéroport de Beyrouth, Jean-Yves Chassagne se rend rapidement compte de l'ampleur des dégâts. « L'aéroport est à 8 kilomètres du point d'explosion. A ce niveau-là il n'y a pas trop de dégâts. Plus on avance vers le port, plus on voit de vitres brisées, de murs fissurés. »

Quand la mission de Jean-Yves Chassagne pose le pied au Liban, le pompier aubussonnais pense faire partie « d'une équipe médicalisée. Mais on s'est rendu compte que tous les blessés avaient été pris en charge par les hôpitaux libanais. » L'armée libanaise sollicite quand même l'aide de l'Association des Pompiers de l'Urgence Internationale. « Ils avaient besoin de maît

res-chiens, pour retrouver les corps, morts ou vivants sous les décombres. » Très vite, tout espoir de retrouver des survivants s'évapore. « Vu l'ampleur de l'explosion, on savait très bien qu'il n'y avait aucun survivant. On a quand même envoyé les chiens pour confirmer. »

De retour à Aubusson, Jean-Yves Chassagne va pouvoir se reposer. Marqué par une semaine à Beyrouth, mais lucide. « Ca n'était pas ma première mission, en tant que sapeur-pompier on est préparé à ce genre de situation. Ca nous permet d'absorber le coup. »