Bolbec, France

Elle prend l'avion ce lundi 10 octobre, direction Tunis, pour un voyage à travers l'Afrique. Aude Feuillet, 25 ans, habitante de Grand-Camp, près de Bolbec, fait partie des cinq lauréats du concours "Normands autour du monde" organisé par l'agence de la région, Normandie attractivité. Elle a été sélectionnée parmi plus de 180 candidats.

Sa mission pendant ses trois prochaines semaines de voyages : aller à la rencontre des normands de l'étranger, à Tunis (Tunisie), Dakar (Sénégal), Dubaï (Emirats Arabes Unis), Le Cap (Afrique du Sud) et Tananarive (Madagascar). Dans chacune de ces cinq villes, elle sera hébergé par des normands. "On veut les rencontrer, dresser leur portrait, et faire part des ces destins singuliers de Normands à l'étranger. Ainsi, on va la rencontre des cultures, et des normands. C'est pas du tout un voyage touristique", sourit Aude.

C'est un voyage de semi-reporter, et en ça, c'est vraiment très différent de tous les voyages que j'ai pu effectuer jusqu'à aujourd'hui. On est missionné, on doit porter la Normandie avec nous."

Une démarche éducative

Sa deuxième mission, c'est d'être en relation permanente avec des écoles de la région. Chaque candidat est correspondant pour trois établissement. dans le cas d'Aude, c'est l'école primaire Pierre Corneille, le collège Roncherolles, et le lycée Pierre de Coubertin, tous à Bolbec.

Aude s'est rendue dans tous les établissement pour rencontrer les élèves, pour leur présenter le projet et pour connaitre leurs attentes. Certains professeurs au lycée vont se servir du voyage d'Aude dans une ou plusieurs matières. Pour l'école primaire, travailler sur l'Afrique va même être un filigrane toute l'année, et un sujet transversal dans toutes les matières.

Surtout, si tu vois un tigre, il faudra courir !"

"Ça, c'est vraiment l'une des parts du voyage qui me plait le plus", témoigne Aude, qui revient tout juste d'un an en Irlande en tant qu'assistante de français dans une école. "Tous les élèves de primaire avaient fait des dessins sur le tableau, ils m'ont posé toutes les questions du monde. Ils m'ont dit 'Surtout, si tu vois un tigre, il faudra courir !' _Ils m'ont donné tous leurs conseils avisés pour pouvoir partir_."