TÉMOIGNAGES - Incendies en Australie : Des ressortissants isérois racontent

C'est l'équivalent de la superficie de l'île d'Irlande qui est partie en fumée. Depuis septembre, l'Australie fait face à des incendies d'une violence et d'une longévité inédites, entretenus par la chaleur étouffante et les vents qui traversent le pays.

La ville de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, notamment, a enregistré des températures record, grimpant à 48,1 degrés ce samedi 4 janvier. Robin, étudiant en marketing, à l'Université de Grenoble Alpes (UGA), vit à Sydney depuis deux ans et demi.

Il a assisté, impuissant, à l'arrivée des flammes dans à l'ouest de la ville. "Heureusement la ville est grande, donc les plus gros feux de début décembre n'ont pas atteint le centre-ville où j'habite, témoigne le jeune homme. "Pour l'instant ça va mieux, mais j'ai beaucoup d'amis et des collègues qui ont été obligés d'évacuer car les flammes approchaient leur maison".

Robin, étudiant à Sydney, raconte.

C'est comme si on avait la tête prise dans un feu de cheminée

Rémy, quant à lui, étudie dans une école d'ingénieur grenobloise. Depuis trois mois, il est en échange à Melbourne, en Australie. La ville, située dans l'Etat de Victoria, à l'extrême sud du pays, n'a pas été touchée par les incendies, mais les fumées ont gagné la mégalopole ces derniers jours. "C'est devenu irrespirable, témoigne l'étudiant, on ne voit même plus le haut des bâtiments de la ville, ni le ciel." Les autorités conseillent aux habitants de limiter leurs activités dehors, et de porter un masque en cas de sortie. "C'est comme si on avait la tête prise dans un feu de cheminée" décrit Rémy.

Rémy témoigne depuis Melbourne

Si les deux étudiants sont inquiets, pas question pour eux de quitter le pays. "Je n'ai pas trop peur pour moi, je suis plus inquiet pour la biodiversité", affirme Robin. Depuis septembre, au moins 480 millions d'animaux ont péri dans les incendies. "Ça va mettre des dizaines d'années à se reconstruire", regrette Robin. "Heureusement, aujourd'hui il a plu" à Melbourne, mais ici l'été est loin d'être fini. "Le plus chaud reste à venir", redoute l'étudiant.