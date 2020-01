Australie : le point sur les incendies monstres qui ravagent le pays

Plus de 6 millions d'hectares, soit deux fois la taille de la Belgique, ont été brûlés depuis septembre à travers l'immense île-continent. Des dizaines de milliers d'Australiens ont évacué samedi leurs domiciles - alors que les conditions météo du week-end risquent d'aggraver encore les catastrophiques feux de forêt - transformant en villes fantômes des stations touristiques habituellement animées en cette saison. L'état d'urgence a été décrété dans le sud-est de l'île-continent, la région la plus peuplée, et ordre a été donné vendredi à plus de 100.000 personnes d'évacuer dans trois Etats.

Un bilan catastrophique

Ces feux ont fait 23 morts, selon le Premier ministre Scott Morrison, dont 17 dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé. Le nombre d'animaux morts s'élèverait à 480 millions, dans le seul Etat de Nouvelle-Galles du Sud, selon une étude de l'Université de Sydney. Ce bilan pourrait être "considérablement plus élevé", selon des spécialistes.

Plus de 1.500 maisons ont été été réduites en cendres, un chiffre qui pourrait augmenter à la suite des incendies en cours. Des villes entières des Etats de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, situés au sud-est de l'Australie, ont été rasées de la carte à la veille du Nouvel An. Des milliers de pompiers volontaires combattent ces incendies qui ont débuté en septembre.

3.000 militaires réservistes déployés

Le gouvernement a fait appel à 3.000 militaires réservistes, une mobilisation sans précédent, selon la ministre de la Défense. "Cela permet d'avoir plus d'hommes sur le terrain, plus d'avions dans le ciel, plus de navires en mer", a affirmé le Premier ministre Scott Morrison, critiqué pour sa gestion de la crise.

Les températures caniculaires attendues samedi - dépassant les 40°C - s'accompagneront en effet de vents violents qui risquent d'attiser les centaines de feux de forêts brûlant à travers le pays depuis quatre mois, dont la plupart sont hors de contrôle.