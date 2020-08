Aux Etats-Unis, des violences après qu'un Afro-américain a été grièvement blessé par des tirs de policiers

"Si Jacob savait ce qu'il se passe, la violence et la destruction, il serait très mécontent" : c'est avec ces mots que Julia Jackson, la mère de Jacob Blake, a appelé au calme mercredi 26 août. Son fils, un Afro-américain de 29 ans, a été touché dimanche par des tirs de police, dans le dos, dans une ville du Wisconsin. Il a été grièvement blessé et était paralysé des jambes mercredi. "Mon fils se bat pour sa vie", a témoigné Julia Jackson. Les policiers ont été suspendus et une enquête est ouverte.

Sept tirs dans le dos

Les images filmées par des témoins ont choqué les Etats-Unis : on y voit Jacob Blake contourner sa voiture pour aller s'installer au volant, alors que deux policiers le suivent, armes à la main. Pendant qu'il ouvre la portière conducteur et s'apprête à s'asseoir sur le siège, l'un d'eux attrape son tee-shirt et fait feu à sept reprises dans le dos.

Face aux images de ce qui semble être un nouveau cas de violences policières racistes outre-Atlantique, de nombreuses manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays : Portland, New York, Minneapolis... Des milliers de personnes ont réclamé que justice soit faite pour Jacob Blake. Un couvre-feu a été mis en place à Kenosha, la ville où se sont produit les faits.

Une marche contre les violences policières vendredi

Les avocats de la famille de Jacob Blake ont annoncé qu'une plainte allait être déposée au civil. Par ailleurs, ils vont se rendre vendredi à une manifestation contre les violences policières à Washington. Elle est organisée le jour de l'anniversaire du célèbre discours de Martin Luther King, "I have a dream", dans lequel le militant non violent décrivait une société idéale, sans racisme.