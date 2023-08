Avec le coup d'Etat au Niger, l'activité de l'association Yakhia à Saint-Marcelin tourne au ralenti

"On est très triste, on a suspendu l'envoi d'argent" annonce Marie-Hélène Roche, présidente de Yakhia, une association basée à Saint-Marcelin (Isère) et qui accompagne environ 13.000 Nigériens du Nord Niger, aux alentours d'Agadez. Depuis le putsch du 26 juillet dernier, l'activité de la structure qu'elle a créée en 2003 est mise en pause dans l'attente d'une situation "plus claire", explique-t-elle.

L'association Yakhia subventionne les projets proposés par neuf villages dans la vallée d'Amdigra. Elle accompagne la construction d'écoles, l'installation de panneaux solaires ou encore la création de jardins pour la culture d'aliments. Le tout pour un total de 24.300 euros de dons en 2022. Plus récemment, en juin, Yakhia a réparti 1.000 euros de dons de particuliers entre neuf écoles pour qu'elles puissent acheter des vivres pour leur cantine.

La crainte de moins de dons de la part des particuliers

L'aide matérielle et pécunière s'accompagne de voyages dont le dernier en date remonte à 2016 : "On comptait bientôt se rendre à nouveau à Agadez, mais là, ça risque d'être compliqué", se désole Marie-Hélène Roche. "Ce n'est pas un tourisme de masse, mais un tourisme impliqué, associatif. C'est important pour la région". Avec le coup d'Etat, la situation est totalement floue pour la présidente.

D'autant plus qu'elle craint une baisse des dons de la part des particuliers, adhérents de l'association : "Là-bas, ils ne veulent plus de Français, c'est que l'on entend ! Donc on se pose la question : est-ce que nos donateurs vont encore vouloir donner et nous faire confiance ?" s'interroge Marie-Hélène. Pour autant, l'objectif de dons pour cette année est fixé à 27.000 euros et elle compte bien l'atteindre : "Tant que l'on sait que l'argent va jusqu'aux personnes concernées et qu'il permet de réaliser les projets demandés, on n'arrêtera pas" assure-t-elle.

Marie-Hélène Roche ne compte pas arrêter les aides aux Nigériens. © Radio France - Romain Bitot

"Ce coup d'Etat ne va rien changer pour eux"

Surtout, Marie-Hélène se veut optimiste. En contact via WhatsApp avec les communautés nigériennes, elle sait que les habitants accompagnés sont sains et saufs, mais aussi très peu concernés par la crise politique et militaire qui se déroule à Niamey, capitale du Niger. "Niamey est à 1.00 kilomètres d'Agadez, donc ils sont loin des préoccupations du coup d'Etat et tout est calme là-bas", explique-t-elle. "Ce sont des pauvres gens qui veulent juste cultiver, avoir un petit jardin et quelques chèvres. Ce putsch ne va rien changer pour eux !".

Aujourd'hui, l'association Yakhia est une des seules à œuvrer dans la vallée d'Amdigra d'après Marie-Hélène Roche. La présidente espère donc reprendre au plus vite les envois de dons. Mais plus que tout, elle veut garder le lien avec les Nigériens qu'elle soutient depuis 20 ans : "On a créé des liens et on espère les poursuivre, c'est avant tout une aventure humaine", confie-t-elle.

