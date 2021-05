Avion Ryanair dérouté par la Biélorussie : ce qu'il faut savoir

Un avion de la compagnie Ryanair avec 171 passagers à son bord, dont neuf Français, a été dérouté et forcé d'atterrir à l'aéroport de Minsk, capitale de la Biélorussie (aussi appelée Bélarus), ce dimanche 23 mai. Ce Boeing 737-800 était en provenance d'Athènes, en Grèce, et à destination de Vilnius, en Lituanie. Il a été escorté par une avion de chasse biélorusse.

Pourquoi l'avion a-t-il été dérouté ?

Selon les autorités, l'avion a dévié de sa trajectoire à cause d'une "alerte à la bombe". Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a donné l'ordre personnellement à un avion de chasse MiG-29 d'intercepter l'avion après cette alerte, selon son service de presse.

L'avion devait relier Athènes (Grèce) à Vilnius (Lituanie). © AFP - Jean-Michel CORNU, Kenan AUGEARD

Mais d'après le média d'opposition Nexta, l'atterrissage d'urgence a été suscité par une "bagarre" déclenchée par des agents des services de sécurité bélarusses (KGB), présents à bord et qui affirmaient qu'un engin explosif se trouvait dans l'appareil. L'aéroport de Minsk, cité par l'agence de presse officielle Belta, a affirmé que l'alerte à la bombe s'était révélée "erronée" après une fouille du Boeing.

Le militant d'opposition Roman Protassevitch se trouvait à bord de l'avion et a été arrêté par les services de sécurité dès l'atterrissage de l'appareil. Le ministère bélarusse de l'Intérieur a confirmé dans un premier temps sur Telegram son interpellation, avant de supprimer ce message, a constaté une journaliste de l'Agence France presse (AFP).

Qui est Roman Protassevitch ?

Roman Protassevitch est l'ancien rédacteur en chef de Nexta, un média ayant joué un rôle clé dans la récente vague de contestation de la réélection en 2020 du président Loukachenko, qui occupe ces fonctions depuis 1994. Nexta ("Quelqu'un" en bélarusse) avait notamment coordonné les rassemblements à travers le Bélarus, diffusant des mots d'ordre et permettant de partager les photos et les vidéos des rassemblements et de la violente répression des autorités.

L'opposant a été arrêté. © AFP - Michal Fludra / NurPhoto

En novembre dernier, les services de sécurité bélarusses, hérités de la période soviétique, avaient placé Roman Protassevitch, âgé de 26 ans, et le fondateur de Nexta, Stepan Poutilo, sur la liste des "individus impliqués dans des activités terroristes". Selon la figure de l'opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaïa, Roman Protassevitch encoure "la peine de mort". La Lituanie, où il se rendait, lui a accordé le statut de réfugié.

La réaction des dirigeants européens

Les dirigeants de l'Union européenne ont averti qu'ils tenaient le Bélarus pour "responsable" du sort de l'appareil, l'appelant à laisser "tous les passagers" repartir et poursuivre leur voyage. "C'est totalement inadmissible", a réagi sur Twitter le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell. Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, "TOUS les passagers doivent pouvoir continuer leur voyage vers Vilnius immédiatement et leur sécurité doit être garantie". Le ministre français des Affaires étrangères a qualifié d'"inacceptable" cet acte et a appelé à une "réponse ferme et unie des Européens".

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, dénonçant un "acte de terrorisme d'Etat", a demandé au président du Conseil européen que l'UE discute dès lundi de "sanctions immédiates" contre le Bélarus. Charles Michel présidera lundi et mardi à Bruxelles un sommet des chef d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept. Josep Borrell avait annoncé le 10 mai que l'UE préparait de nouvelles sanctions contre le Bélarus et espère leur adoption "dans les prochaines semaines". L'Union européenne a décidé fin février de prolonger jusqu'au 28 février 2022 les sanctions imposées au président du Bélarus Alexandre Loukachenko ainsi qu'aux membres de son régime impliqués dans la répression de la contestation de la présidentielle du 9 août 2020.