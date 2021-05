Avion dérouté par la Biélorussie : l'Europe décide de nouvelles sanctions

Réunis en Sommet à Bruxelles, les 27 chefs d’Etat et de gouvernement de l’union européenne ont collectivement condamné le détournement d'un avion commerciale par la Biélorussie afin d'arrêter le journaliste dissident Roman Protassevitch et sa compagne Sofia Sapega.

Les dirigeant européens ont aussi décidé de nouvelles sanctions économiques et imposent une forme de blocus aérien à l’ex-république soviétique comme le précise dans un tweet Clément Beaune, le Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes: "sanctions individuelles et économiques ciblées, enquête internationale, non survol de l’espace aérien biélorusse / interdiction d’accès aux compagnies biélorusses".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Conseiller fermement aux compagnies aériennes européennes d'éviter l'espace aérien de la Biélorussie, ce n'est pas rien. Interdire les aéroports de l'Union européenne à la compagnie aérienne biélorusse, ce n'est pas rien. Et surtout, augmenter très significativement les sanctions contre son régime, à la fois contre ses personnalités et contre ses plus importantes entreprises ou institutions, que faire de plus ?" a estimé lundi sur franceinfo le député européen Bernard Guetta

"On craint qu'il ait été victime de torture"

La télévision publique biélorusse a diffusée des aveux filmés de Roman Protassevitch, arrêté dimanche à Minsk après le détournement d'un avion de ligne. L'opposant avoue l'organisation de manifestations massives dans son pays. "On voit un homme manifestement tendu", réagit ce lundi sur franceinfo le secrétaire général de Reporters sans Frontières (RSF), Christophe Deloire. "On imagine aisément qu'il a été contraint de se livrer à cet exercice. On craint même qu'il ait été victime de mauvais traitements et de torture", confie le secrétaire général de RSF.

Les 27 ont par ailleurs demandé une enquête de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sur l'atterrissage forcé dimanche à Minsk d'un vol de Ryanair.

Joe Biden salut la décision européenne de sanctionner la Biélorussie

Le président américain Joe Biden a également condamné l'arrestation du journaliste dissident. Dans un communiqué, le chef de la Maison blanche a ajouté avoir demandé à ses conseillers de lui présenter des options afin que les responsables rendent des comptes. Il a aussi appelé à l'ouverture d'une enquête internationale et salué la décision de l'Union européenne de frapper la Biélorussie de sanctions.