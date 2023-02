Ce que l'on sait des intrusions de mystérieux objets volants au-dessus de l'Amérique du Nord

Quatre objets, dont l'un décrit par Washington comme un ballon espion chinois, ont été abattus au-dessus des États-Unis ou du Canada en moins de dix jours. Voici ce que l'on sait de ces mystérieuses intrusions.

Un ballon et trois objets

Le 2 février, le Pentagone annonce suivre un ballon volant à haute altitude au-dessus du territoire des Etats-Unis.

Selon Washington, pas de doute, c'est un ballon espion chinois, entré sur le territoire américain depuis plusieurs jours déjà. Pékin réplique qu'il s'agit d'un aéronef civil utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques. Le 4 février, l'armée américaine abat le ballon au large de la Caroline du Sud.

Le ballon chinois était haut d'environ 60 mètres et portait une sorte d'énorme nacelle pesant plus d'une tonne, d'après le Pentagone. Sa taille serait comparable à celle de trois autobus. Un haut responsable du département d'Etat américain a indiqué que l'appareil avait "de nombreuses antennes, un ensemble probablement capable de collecter et géo-localiser des communications", et qu'il était "équipé de panneaux solaires assez larges pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de multiples capteurs collectant du renseignement".

La trajectoire possible du ballon chinois. © AFP - Julia Han JANICKI

Le 10 février, Washington annonce avoir abattu un "objet" volant à haute altitude au-dessus de l'Alaska.

"Nous ne savons pas qui en est le propriétaire, si c'est un Etat ou une entreprise ou un particulier (...). Et nous ne comprenons pour l'heure pas son usage", affirme un porte-parole de la Maison Blanche. De la taille d'une Volkswagen Coccinelle, ce deuxième objet ne semblait pas avoir de système de propulsion ni de commandes lui permettant de se diriger, d'après la Maison Blanche.

Le lendemain, le Premier ministre canadien Justin Trudeau annonce qu'un "objet non identifié" survolant le nord-ouest du Canada a été abattu, dans le cadre d'une opération conjointe entre Washington et Ottawa. Ce troisième object est un "appareil cylindrique", selon la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand. Il a été abattu dans le Yukon, à environ 160 km de la frontière canado-américaine.

Dimanche enfin, un quatrième "objet" est abattu par un F-16 au-dessus du lac Huron, dans le nord des Etats-Unis. De forme "octogonale" et là aussi de la taille d'une voiture, il est cette fois "sans nacelle apparente", a indiqué un haut responsable de l'administration.

Le Pentagone a déclaré qu'aucun de ces quatre objets ne semblait armé ou ne présentait une menace d'attaque. En revanche les deuxième et troisième aéronefs volaient à une altitude d'environ 12.000 mètres, et le quatrième à 6.000 mètres, ce qui constituaient à chaque fois une menace possible pour la sécurité des vols civils, selon les autorités.

Ping pong diplomatique

La découverte du premier ballon a d'abord entraîné le report de la visite en Chine du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, jetant un froid sur les relations entre Washington et Pékin. Pour se défendre, la Chine a assuré qu'il s'agissait d'un ballon civil à fin d'observation météorologique qui avait pénétré par erreur dans l'espace aérien américain, qualifiant la réponse des États-Unis d'"excessive".

Des images capturées par des avions militaires américains montrent que le ballon chinois qui a survolé les Etats-Unis était bien équipé d'outils d'espionnage, et non destinés à la météo, a affirmé jeudi un haut responsable du département d'Etat américain, sous couvert de l'anonymat. Les clichés pris par des avions espions U2 indiquent que le matériel du ballon "était clairement fait pour de l'observation à des fins d'espionnage, et ne colle pas avec un équipement de ballon-sonde météo", a-t-il déclaré.

Washington a aussi assuré que la Chine n'en était pas à son coup d'essai, et que Pékin avait envoyé trois aéronefs pour de brèves incursions dans le ciel américain pendant la présidence de Donald Trump, et déjà un au début du mandat de Joe Biden.

En guise de réponse, Pékin a accusé à son tour Washington de violer son espace aérien, ce lundi. "Rien que depuis l'année dernière, des ballons américains ont survolé (le territoire de) la Chine à plus de dix reprises sans aucune autorisation", a assuré un porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin.

Des affirmations "fausses", a rétorqué la Maison Blanche, accusant en retour la Chine de "tenter de limiter les dégâts" liés à son propre "programme de ballons espions" : "Toute affirmation selon laquelle l'État américain utilise des ballons espions au-dessus de la Chine est fausse", a assuré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. "C'est la Chine qui possède un programme de ballons espions à haute altitude pour collecter des renseignements, qu'elle a utilisé pour violer la souveraineté des Etats-Unis et de plus de 40 pays sur cinq continents", a-t-elle ajouté sur Twitter.

La Chine "a affirmé à plusieurs reprises, et à tort, que le ballon espion envoyé aux Etats-Unis était un engin météorologique" et n'a fourni "aucune explication crédible pour son intrusion dans notre espace aérien et ceux des autres", a-t-elle aussi déclaré.

Analyse des débris

Les autorités américaines s'affairent toujours à récolter les restes du ballon chinois dans l'Atlantique, près des côtes de Caroline du Sud, à l'aide d'avions, de bateaux et de petits sous-marins. Un responsable du FBI, agence chargée de les examiner, a indiqué que seule une "petite partie" des équipements de surveillance avait été récupérée. Elle est examinée dans les laboratoires de la police fédérale à Quantico, en Virginie, a-t-il ajouté.

Ces restes flottaient à la surface de l'océan, a-t-il précisé, mais la plus grande partie des équipements, notamment les vastes panneaux solaires, a coulé à une profondeur de 14 mètres.

Une partie des restes du ballon chinois ont été récupérés à la surface de l'océan. © Maxppp - TYLER THOMSPON

Les débris de l'objet abattu au-dessus de l'Alaska sont tombés sur des eaux gelées, près de la frontière canadienne, a indiqué la Maison Blanche. Concernant le troisième objet, les forces canadiennes "vont maintenant récupérer et analyser les débris", selon Justin Trudeau.

Le Pentagone a déclaré dimanche que des équipes américaines et canadiennes préparaient une opération pour tenter de récupérer le quatrième objet.

Pas nouveau ?

Ces ballons ne sont pas rares, estime ce lundi Eric Denécé, directeur du CF2R Centre Français de Recherche sur le Renseignement. "Il y a un certain nombre de ballons qui peuvent exister dans le ciel, nous en avons au dessus de Paris", sans qu'ils représentent forcément un danger, indique-t-il sur franceinfo. Est-ce ceux repérés au-dessus du ciel américain "ont véritablement échappé aux Chinois ou les Chinois les laissent-ils dériver pour tester les moyens de défense aérienne des Etats Unis ?" se demande-t-il. "Aujourd'hui on ne sait pas".

Pour certains analystes, cet épisode pourrait en effet être le début d'une opération majeure d'espionnage chinoise pour recenser les capacités militaires étrangères. Les Etats-Unis estiment que le ballon était contrôlé par l'armée chinoise et faisait partie d'une flotte envoyée par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur cinq continents, à des fins d'espionnage. Cependant pour Eric Denécé, l'intérêt pour les Chinois de se livrer à ce "type d'espionnage" est "limité", car d'autres moyens plus efficaces existent.

Il y a également "une logique de récupération de le part du Pentagone", souligne Eric Denécé. "C'est l'occasion de dire au Congrès 'nous avons des vulnérabilités, si nous ne faisons rien les dangers vont s'accroître'", afin de pousser les parlementaires américains à voter des budgets supplémentaires. "Il faut toujours être méfiant quand on voit la manière dont ils (les États-unis) récupèrent les informations pour des moyens de communication intérieure."

Un événement qui est aussi à "replacer dans le contexte de la guerre en Ukraine", les États-Unis tentant de faire pression sur la Chine pour dissuader Pékin de continuer à soutenir la Russie.