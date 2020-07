Coronavirus : Barcelone se reconfine face à une épidémie hors de contrôle

Le coronavirus continue de gagner du terrain en Catalogne. Après les villes de Lleida et de l'Hospitalet de Llobregat, c'est désormais l’agglomération de Barcelone qui se reconfine. Ce vendredi, les autorités appellent les cinq millions d'habitants de la capitale catalane "à rester chez eux" et de ne pas chercher à quitter l’agglomération dans les prochains jours.

Même si les mesures sont moins contraignantes qu'au printemps derniers, les autorités demandent de limiter les sorties aux courses alimentaires et aux obligations professionnelles. Elles annoncent par ailleurs la fermeture des cinémas, des théâtres ou des discothèques, l'interdiction des réunions de plus de dix personnes et des visites dans les maisons de retraite ou la limitation de la capacité d'accueil à 50% dans les bars et restaurants.

"Il faut agir avant que cela n'affecte le système de santé", explique la ministre régionale de la Santé Alba Vergés, confirmant une augmentation des admissions dans les services d'urgence et de soins intensifs. L'épidémie est désormais hors de contrôle, selon les autorités qui reconnaissent ne plus arriver à tracer les chaînes de transmission. Quelque 1.300 nouveaux cas positifs ont été détectés ces dernières 24 heures en Catalogne.