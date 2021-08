Basir, réfugié afghan à Baigorri : "les talibans nous ont ramené 20 ans en arrière, c'est un choc"

Quand on arrive à l'hôtel-restaurant Manexenea, cela saute aux yeux : Basir semble très apprécié par ses collègues. Arño Inçargarat, son patron, n'avait pas hésité à lui tendre la main lorsqu'il cherchait un travail, il y a trois ans. Allure élégante avec son gilet et sa cravate verte, d'un naturel avenant, toujours souriant, le jeune serveur s'estime chanceux : "J'ai un appartement, j'ai un travail, j'ai à peu près tout... je suis content de ma vie, ici".

Basir, 24 ans, est arrivé au Pays basque en 2015, après un parcours chaotique, où il a parfois frôlé la mort. De Kaboul jusqu'à la jungle de Calais en passant par la Turquie, un long chemin semé d'embûches, avant que le destin ne le mène vers un bus qui le conduira à Saint-Etienne-de-Baigorry, commune qui s'était portée volontaire à l'époque pour accueillir des migrants. Après deux ans de démarches administratives, au centre d'accueil des demandeurs d'asile à Pau, il obtiendra fin 2017 le statut de réfugié.

"Ce n'est pas une vie"

Aujourd'hui, derrière le sourire, se cache pourtant l'angoisse. Basir se dit très préoccupé par le sort de sa famille; ses parents, ses six frères et quatre sœurs, vivant dans la région de Baglane, au nord de l'Afghanistan. Un territoire dont les talibans se sont emparés le 11 août dernier. "Dès le premier jour, ils ont brûlé une école pour les femmes. Ça a été un très grand choc. Pour eux, les femmes ne doivent pas bouger de la maison. Ils nous ont ramenés 20 ans en arrière, on ne peut plus choisir ce que l'on veut faire, c'est eux qui décident de notre vie. Ce n'est pas une vie."

Le jeune homme est en contact régulier avec l'un de ses frères, installé en Bretagne mais qui est retourné en Afghanistan pour tenter de rapatrier les siens. "C'est impossible de rentrer à l'aéroport. Il a été obligé de rentrer chez lui à la maison, car il a une petite fille de trois mois, et parce qu'avec cette chaleur et des milliers de personnes présentes, il y a des gens qui meurent écrasés tellement il y a de monde. On ne peut même pas imaginer comment ça se passe."

Basir n'a qu'une obsession : sortir ses proches de cet enfer. Mais pour l'instant, aucune réponse de la part des autorités. "J'ai essayé d'appeler le ministère des affaires étrangères, le téléphone marche mais ça ne répond jamais."

Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi... Je suis complètement perdu.

Soutien de la mairie

Pour aider Bazir, la mairie de Baigorri a entamé des démarches auprès du consulat, pour l'instant sans succès, avoue l'adjointe Bernadette Mousquès : "Actuellement, on est dans l'impasse, dans la mesure où l'aéroport est fermé, que les Américains s'en vont, que les Occidentaux s'en vont. On se sait pas trop à quelle administration s'adresser, pour le moment."

Si la France a mis fin à ses opérations d'évacuation vendredi dernier, Emmanuel Macron a annoncé dans le week-end que des discussions avaient été entamées avec les talibans pour protéger et rapatrier des Afghans en situation de risque au-delà du 31 août. Le président français plaide pour la création d'une "safe zone" à Kaboul, une zone protégée pour permettre de continuer les opérations humanitaires.

Le témoignage de Basir, jeune réfugié afghan à Saint-Etienne-de-Baigorry Copier