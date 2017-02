Bataille du siège: la France porte plainte à Luxembourg contre le Parlement européen

La France a décidé d'introduire un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour contester l'adoption par le Parlement européen à Bruxelles, et non à Strasbourg, du budget 2017 de l'UE. Une manière de rappeler que le siège du Parlement est bien en Alsace.

Pour Paris, c'est un coup de canif dans les traités européens, qui fixent à Strasbourg le siège du Parlement européen: les eurodéputés ont adopté le 1er décembre 2017 le budget de l'Union européenne, un moment fort de l'activité parlementaire. Mais ce vote a été organisé à Bruxelles et non à Strasbourg. La France a décidé de porter plainte devant la Cour de Justice de l'Union européenne, qui siège à Luxembourg. "Le vote du budget et plus globalement l'exercice par le Parlement de sa compétence budgétaire en séance plénière constituent un moment fondamental de la vie démocratique de l'Union . C'est la raison pour laquelle (...) il est nécessaire qu'il se déroule lors de sessions plénières ordinaires" et non pas lors d'une session additionnelle à Bruxelles, explique Harlem Désir, le Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, dans un communiqué publié ce vendredi 10 février.

Ce recours est aussi un geste de soutien au siège strasbourgeois, en compétition toujours avec Bruxelles, malgré les traités. Les traités fixent le siège du Parlement en France et non dans la capitale belge. Ils ne peuvent être modifiés que par les 28 états de l'UE.