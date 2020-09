Beyrouth le désespoir un mois après.

Il y a un mois la double explosion dans le port de Beyrouth plongeait la capitale libanaise dans le chaos. Le bilan humain officiel fait état de 190 morts et quelques 6000 blessés, et toujours des milliers de sans-abris.

À Beyrouth un mois après c’est toujours la désolation, et puis il y a ces 300 000 personnes qui ont vu leurs habitations détruites, c’est quasiment l’équivalent de la population de la Corse.

Sur place notre consœur Nanette Ziadhe, pour Radio Liban, qui est également collaboratrice de l’émission KANTARA, coproduite par France Bleu RCFM, témoigne.

La disparition du Liban ?

« Il y a un élan de solidarité extraordinaire de la part des ONG, on a ouvert des écoles, des foyers, des domiciles temporaires pour les quelques 300 000 personnes sans toit, mais nous ne voyons aucune solution radicale en provenance des autorités, _l’Etat n’est pas venu en aide pour réparer les maisons détruites_. Les ONG continuent de faire des appels aux dons, au-delà des suites de l’explosion, ici c’est plus que la catastrophe, on a plus de 50% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Les salaires ont été divisés par 10 en quelques mois ».

Nanette Ziadeh journaliste à Radio Liban. © Radio France - Nanette Ziadeh

Le désespoir des libanais.

Un nouveau premier ministre a été nommé, celui –ci promet la constitution rapide d’un nouveau conseil des ministres. Mais pour Nanette Ziadeh : « Sur le plan politique c’est un gros point d’interrogation, après la récente venue du président français Emmanuel Macron, ils sont arrivés à une sorte d’engagement pour mettre sur pied un conseil des ministres en quinze jours maximum. Mais avec la situation de clientélisme qui persiste chez nous, et les tiraillements entre les différentes tendances politiques qui s’arrachent ce qui reste de ce pauvre gâteau, nous les libanais, on n’y croit pas beaucoup, c’est plutôt le désespoir ambiant. »