Bordeaux : ce que l'on sait de la visite du roi Charles III et de Camilla au mois de septembre

C'est désormais officiel ! Buckingham Palace et l'Élysée ont officialisé ce jeudi midi la visite d'État du roi Charles III et de la reine Camilla en France . Elle aura lieu du 20 au 22 septembre. Le couple royal se rendra à Paris et Bordeaux, comme cela était initialement prévu au printemps dernier, avant que sa visite ne soit reportée en raison des manifestations contre la réforme des retraites.

ⓘ Publicité

Un programme pas totalement arrêté

Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, se réjouit d’accueillir cette visite qui représente un honneur et une reconnaissance pour la ville. L'édile "souhaite présenter au Roi et à la Reine la ville sous son meilleur jour et s’attachera à valoriser le dynamisme de ses habitants et les transformations en cours, notamment sur les enjeux écologiques qui leur sont chers".

Par rapport à mars dernier, le programme sera un peu modifié. Il devrait y avoir quelques ajustements même si pour l'instant tout reste très secret. Le déroulé de la visite n'est pas définitivement arrêté. Les repérages se poursuivent ces dernières semaines.

Un évènement symbolique avec le grand public

On ne sait d'ailleurs pas si le couple royal arrivera dès le jeudi ou seulement le vendredi. Une chose est sûre, Charles III et Camilla voyageront en train depuis Paris avant de prendre le tram à leur arrivée à la Gare Saint-Jean. Ils se pourraient qu'ils rejoignent alors la place de la Bourse puis la mairie. L'arrêt dans une boutique de canelés Baillardran est confirmé et selon plusieurs sources, un événement symbolique avec la participation du grand public en ville est aussi en préparation.

La visite du château Smith Haut Lafitte à Martillac est maintenue. En revanche, le roi et la reine n'iront pas à Landiras, lieu symbolique des incendies de l'été 2022 , comme cela était prévu en mars dernier.