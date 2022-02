Bordeaux : Ressortissants ukrainiens et russes réunis à la mairie pour la pavoisons du drapeau ukrainien

Une dizaine de ressortissants ukrainiens mais également russes sont présents ce vendredi matin a l’Hôtel de Ville de Bordeaux. L’ambiance est lourde, et solennelle. Le drapeau jaune et bleu est hissé aux côtés des drapeaux tricolore et européen sur les notes de l’hymne ukrainien. Beaucoup de personnes présentes sont en larmes.

Une symbolique forte

Les communautés ukrainienne et russe sont représentées par les associations Ukraine amitié et Russie Libertés. En les personnalités d‘Oleksandra Bertin, présidente de la 1ere et Michèle Poussard, membre de la seconde, elles ont dit « non à la guerre » et ont salué le « geste symbolique mais fort » de la mairie de Bordeaux.

Des larmes et des peurs

Le maire de Bordeaux et le consul d’Ukraine de Nouvelle-Aquitaine ont ensuite émis un bref discours, qui a particulièrement touché Ania, une jeune Ukrainienne de 27 ans. Elle vit à bordeaux depuis plusieurs années mais toute sa famille est en Ukraine. Elle parle avec des sanglots dans la voix, un drapeau jaune et bleu sur les épaules.

À côté d’elle Maria a le visage grave. Elle a 21 ans, elle est arrivée en septembre à Bordeaux pour ses études, en commerce international. Sa famille est également coincée en Ukraine, à l’Est du pays. Si ses parents lui donne régulièrement des nouvelles, elle n’en a aucune de son frère qui est militaire depuis peu. Alors même si la jeune femme apprécie le soutien de la ville, elle aimerait des gestes fort de la part de l’Europe.

Soutien de la part des Russes

De leur côté les quelques ressortissants Russes présents, avec Russie Libertés, ont rappelé que beaucoup de Russes sont contre la guerre mais que ça ne c’était ni vu ni entendu car ils avaient été « tabassé et emprisonné pour ça. »

Touché par le soutien de Russie Libertés, les élus locaux et Ukraine Amitié ont invité la communauté russe à se rendre ce samedi 26 février à la manifestation en soutien a l’Ukraine, organisée place de la Victoire à 15h.