Boris Johnson devient le nouveau Premier ministre britannique et promet un Brexit pour le 31 octobre

Élu à la tête du parti conservateur ce mardi, Boris Johnson succède à Theresa May au poste de Premier ministre britannique. Ancien maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson promet de sortir de l'impasse du Brexit pour le 31 octobre.

Choisi par les membres du parti conservateur pour succéder à Theresa May, Boris Johnson est le nouveau Premier ministre britannique. Il a remporté 66% des voix face à son unique rival, Jeremy Hunt, 52 ans, l'actuel chef de la diplomatie britannique. Ancien maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, 55 ans, prendra officiellement ses fonctions mercredi après avoir été reçu par la reine Elizabeth II, qui lui confiera la responsabilité de former le gouvernement.

Le nouveau chef du gouvernement s'est engagé ce mardi à mettre en oeuvre le Brexit au 31 octobre, la date butoir fixée après deux reports. Theresa May a échoué à trois reprises à faire accepter aux députés l'accord de sortie qu'elle avait conclu en novembre avec Bruxelles, ce qui l'a poussée à la démission.