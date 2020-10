Bourg-lès-Valence : des médicaments collectés pour le Haut-Karabakh

Chaké Topalian et une dizaine de bénévoles collectent et trient les médicaments avant de les envoyer vers l'Arménie.

Les affrontements meurtriers entre Azerbaïdjan et Arménie se poursuivent dans le Haut-Karabakh, ce territoire enclavé du Caucase que les deux camps revendiquent. La Croix bleue et la maison de la culture arménienne lancent une collecte de médicaments pour soigner les blessés.

Trier pour passer la douane

En deux semaines, le conflit a déjà fait plus de 200 morts. La communauté arménienne de Drôme-Ardèche se mobilise. Elle a lancé, fin de semaine dernière, une collecte de médicaments qui se termine ce mardi.

Les dons affluent à la maison de la culture arménienne de Bourg-lès-Valence. Des centaines de boîtes de médicaments s'amoncellent sur des tables alignées au rez-de-chaussée. Des piles de cartons remplis se trouvent au fond de la salle.

Elisabeth, vice-présidente de l'association La Croix Bleue trie et range : "On fait des paquets. Tout ce qui est par exemple Doliprane, Dalfagan, des compresses". La présidente, Chaké Topalian, supervise avant l'envoi à l'aéroport.

"On divise, explique-t-elle. On sépare les médicaments et on va écrire sur les cartons de manière à ce que ce soit lisible pour la douane". L'avion décolle en fin de semaine avec les médicaments et atterrira à Erevan, la capitale de l'Arménie.

"Notre génération est allée au Karabakh" - Charig, 32 ans

Les produits seront réceptionnés par le ministère de la santé arménien indique Alain Jinbachian, le président de la maison de la culture arménienne : "Les autorités vont dispatcher les médicaments soit dans les hôpitaux à Erevan, soit en Artsakh si c'est possible".

L'idée est de venir en aide aux civils touchés par les bombardements. Une dizaine de bénévoles se relaient tous les jours à Bourg-lès-Valence. Charig en fait partie. Il y a un an, cette trentenaire passait des vacances dans le Haut-Karabakh.

"On ne dort presque pas, on ne mange presque pas. C'est frustrant pour nous d'être aussi loin. On ne vit que par ça, que par l'idée d'être utile ici depuis la France", raconte-t-elle. Elle et ses amis se sont tous rendus au moins une fois dans cette région.

Elle accuse le coup : "On connait des gens sur place mais c'est difficile d'avoir des contacts avec eux en ce moment". Elle espère aussi des dons financiers pour acheter là-bas des médicaments disponibles seulement sous ordonnance en France.