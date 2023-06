Bourges soutient les femmes iraniennes

Le portrait stylisé, rouge sang de Mahsa Imani sur une affiche, sur une autre l'acte symbolique d'une femme se coupant les cheveux ; quatre-vingt-dix-neuf dessins mêlant calligraphie perse et codes visuels contemporains. Une exposition mise à disposition par le musée d'art moderne de Paris et le palais de Tokyo. Des oeuvres destinées à rappeler le combat des femmes iraniennes qui se poursuit, même s'il est plus discret du fait de la répression féroce du régime des Mollahs.

Un groupe iranien composé d'artistes vivant à Paris est venu jouer des morceaux traditionnels à la médiathèque de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Cette jeune musicienne est venue jouer à Bourges pour le vernissage de l'exposition : Saïna vit à Paris depuis un an et demi : " Il est toujours interdit pour les femmes de chanter, de danser mais on sort quand même dans la rue sans voile. On chante ou on danse dans la rue, c'est notre façon de résister. Pour nous, c'est combattre. "

Beaucoup de jeunes iraniennes se sont coupé les cheveux en signe de protestation © Radio France - Michel Benoit

Une résistance que la ville de Bourges veut encourager : " On ne doit pas oublier les femmes iraniennes comme toutes les femmes qui combattent pour leurs droits à travers le monde, explique Magali Bessard adjointe au maire à l'égalité femme-homme. On est admiratif aussi de toutes ces jeunes femmes, ce peuple iranien qui lutte malgré les persécutions. Femme-Vie-Liberté, c'est aussi un message d'espoir. "

La médiathèque profite de l'exposition pour mettre en avant des écrivains ou écrivaines iraniens © Radio France - Michel Benoit

Des dessins, une exposition, cela peut paraître dérisoire. Ca ne l'est pas aux yeux d'Anaïs Enshaïan, réalisatrice berruyère d'origine iranienne : " C'est essentiel. Je vais envoyer des photos de ce vernissage à mes cousines qui vivent encore en Iran. Et luttent à leur manière et j'espère que cela les soutiendra. Elles verront qu'on pense à elles, ici à Bourges et j'espère que cela leur donnera plus de force pour continuer. Je pense que c'est très important."

Les cheveux sont une arme de protestation en Iran © Radio France - Michel Benoit

Ces dessins sont notamment relayés sur internet pour encourager les femmes iraniennes