Bourgogne : l'association Amitié franco-afghane inquiète pour ses collaborateurs restés à Kaboul

L'État a mobilisé depuis lundi des moyens militaires pour évacuer nos compatriotes de Kaboul, la capitale afghane, tombée aux mains des talibans ce week-end. L'association Amitié franco-afghane (Afrane), présente en Bourgogne, qui agit depuis 40 ans pour l'éducation en Afghanistan, et dont plusieurs membres sont encore sur place, ne sait pas si ses collaborateurs ont pu fuir ou non.

Peu de contacts avec les personnes sur place

"Pour l'instant, on ne sait pas si ces personnels ont pu partir ou non", s'inquiète Marouf Ghegediban, président de l'association Afrane en Bourgogne. "C'est d'autant plus inquiétant qu'il n'y a pas de pouvoir", précise-t-il. Effectivement, depuis leur incursion dans la capitale, les talibans n'ont pas instauré de gouvernement ou annoncé de décisions claires concernant la future organisation du pays. "Ça peut être l'anarchie totale, ça peut être des exactions, n'importe qui avec une arme peut rentrer dans une maison, piller, voler, violer. Qui peut surveiller, qui peut entendre les plaintes ?", demande Marouf Ghegediban.

Pour Étienne Gille, vice-président de l'association en Bourgogne, c'est désormais la question de l'accueil des réfugiés qui se pose. Qui accueillir et comment ? Selon lui, l'allocution d'Emmanuel Macron lundi soir n'a pas apporté de réponse à cette interrogation. "Je pense que son discours était assez contradictoire, à dire qu'il faut protéger les Afghans, les ONG, tout en luttant contre les flux migratoires", estime-t-il à titre personnel, sans engager l'association Afrane. Selon lui, il faut choisir qui accueillir, sans pour autant vider totalement l'Afghanistan de ses forces vives. "On est déchiré par les demandes d'aide et en même temps on se dit, qui va rester en Afghanistan si tout le monde s'en va ?"

