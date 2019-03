"Bouteflika n'est qu'un détail dans cette histoire" Le regard de l'écrivain algérien Mohamed Kacimi

Évreux, France

Depuis trois mois l'écrivain et dramaturge algérien Mohamed Kacimi anime des ateliers d'écriture dans différentes villes de l'Eure, à Évreux, à Val-de-Reuil, à Conches en Ouche ou à Pont-Audemer. Il effectue régulièrement des allers-retours entre la France et l'Algérie. Mohamed Kacimi a accordé un entretien à France Bleu Normandie

Depuis le début du mouvement en Algérie, vous vous y êtes rendu plusieurs fois. Vous y étiez encore en début de semaine. Ce lien avec votre pays, c'est une nécessité ?

J'ai gardé un lien très fort avec l'Algérie, mais je ne m'attendais pas à ce jaillissement, à ce mouvement insurrectionnel et pacifique en même temps. J'avais même fini par désespérer de l'Algérie à un moment donné, en me disant, c'est quelque chose de complètement vitrifié à jamais et là, d'un coup, ça explose. C'est une explosion à la fois de jeunesse, d'espoir, qui, j'espère ira à bon port.

Les femmes sont aussi très présentes dans le mouvement

Leur présence est extraordinaire. Les femmes étaient presque interdites de séjour dans la rue et là, elles sont côte à côte avec tous les jeunes. Au début, le mouvement concernait essentiellement les jeunes et plus le temps a passé, plus les manifestations ont concerné l'ensemble des villages. Il y a tout un pays qui s'est levé comme un seul homme pour dire, non, ça suffit. Quelle que soit l'issue de ce mouvement, une chose est définitive à mon avis, ce mouvement scelle la fin de la génération du F.L.N. Une page est désormais tournée à jamais, celle de cette génération qui s'est accaparée le pouvoir depuis 1962, qui a gardé le pouvoir sans aucun partage jusqu'à aujourd'hui et qui doit laisser la place à cette génération qui monte depuis quelques années.

D'où vient cette force du peuple algérien dans la rue depuis des semaines ?

Plusieurs facteurs l'expliquent. Le pays a subi tellement de violences, de cataclysmes historiques ou politiques, de l'histoire coloniale, des années de la dictature de Boumédiène, le passage à une économie libérale sauvage , la décennie noire où les islamistes voulaient transformer le pays en république islamique. En plus, ce sont des jeunes mondialisés, très connectés, qui ont suivi toutes les expériences et tous les échecs des autres printemps arabes. La force vient de tous ces échecs auxquels cette jeunesse a assisté. Aujourd'hui on a une jeunesse qui sait, qui ne va pas s'engouffrer dans l'utopie des mouvements islamistes parce qu'elle a vu vers quels désastres peut mener cette voie-là. C'est une jeunesse qui a été immunisée, vaccinée, contre toutes les autres tentations idéologiques qui ont détruit les autres pays arabes et qui essaie de se construire une autre voie pacifique.

Le pacifisme, c'est ça aussi la force de ce mouvement, car le pouvoir en place attend le moindre débordement ?

L'Algérie est un état militaire. Chaque fois on pose la question sur les plateaux : mais qui tient le pouvoir en Algérie ? Ce n'est pas un secret, l'armée tient le pouvoir sans partage depuis 1962. On pensait que l'armée n'allait pas laisser faire et l'appareil policier non plus. Mais quand vous avez vingt millions de personnes dans la rue, on ne peut pas tirer sur tout un peuple. D'où la force de ce mouvement, qui prend malgré tout ses précautions et montre patte blanche en disant notre volonté, ce n'est pas de détruire - comme ça a été le cas lors de l'insurrection des jeunes en octobre 1988 et l'armée avait ouvert le feu sur eux à Alger - mais de construire quelque chose, un autre pays que vous ne connaissez pas.

D'autant que le chef d'état-major de l'armée, le général Gaïd Salah, appelle à la démission du président Bouteflika

Oui, mais Bouteflika n'est qu'un détail dans cette histoire-là. On ne sait même pas s'il est vivant, s'il est mort. C'est une marionnette. Depuis l'indépendance, l'armée a fait et défait tous les présidents. Bouteflika a aussi été invité à prendre le pouvoir par les militaires et maintenant, ils le congédient comme un vulgaire valet. Je pense que la déclaration de Salah est une manœuvre dilatoire, parce qu'il y a une grande différence entre cette classe politique du XXe siècle et cette jeunesse qui est née au XXIe siècle. Il y a un dialogue de sourds : autant la rue réclame la dissolution des deux chambres, la démission du gouvernement et la constitution d'un gouvernement de technocrates pour la gestion des affaires courantes ainsi que l'élection d'une assemblée constituante. L'invocation de l’article 102 de la Constitution par le chef d'état-major n'est qu'une sorte de maintien du système actuel en place.

Quel est votre espoir pour l'Algérie ?

Mon espoir ? Ce serait que le F.L.N. soit rangé définitivement dans le musée de l'histoire, parce qu'au fil du temps, ce parti est devenu une association de malfaiteurs. Que la génération du F.L.N disparaisse et laisse place à ces jeunes pour qu'ils puissent inventer une autre Algérie, une Algérie libre et démocratique. C'est pas beaucoup. Ils y sont arrivés en Tunisie, dans un autre contexte, beaucoup plus violent. L'Algérie a les moyens humains, économiques et historiques de peut-être faire mieux que la Tunisie.

À quoi ressembler le futur gouvernement algérien que vous appelez de vos vœux ?

Ce mouvement a à peine un mois d'existence. Il faut lui laisser le temps de faire émerger des figures et de proposer des dirigeants. C'est un mouvement qui reste anonyme, sans aucune prise de parole, sans leader. On le voit sur la banderole place Audin à Alger : "Ici, c'est le peuple". On revient aux grands slogans sur les murs d'Alger en 1962 : "Un seul héros, le peuple". Ce qui serait extraordinaire, c'est de chambouler complètement le système économique algérien. Aujourd'hui, l'armée algérienne, c'est plus du quart du budget de la nation, environ 13 milliards de dollars. Si on arrivait à mettre l'accent sur l'éducation, sur la culture, sur la santé ! Depuis 1962, l’Algérie indépendante n'a pas construit une seule piscine, pas un seul hôpital digne de ce nom, pas un seul théâtre, pas une seule salle de cinéma. Mais on a construit des milliers de casernes, des milliers de mosquées, des milliers de kilomètres d'autoroutes avec les Chinois. Tout ce qui est humain, tout ce qui est culturel a été complètement négligé. Demain, il faut un gouvernement qui en prenne compte, non pas les intérêts d'oligarques corrompus, et qui puisse redresser socialement et culturellement ce pays.

Et demain, c'est quand ?

Demain, c'est tout de suite, c'est maintenant. Demain, ça a commencé il y a un mois. Ce système sait qu'il touche à sa fin et qu'il vit ses dernières heures. On ne peut pas continuer comme ça. Depuis 1962, l'Algérie vit de la rente de son pétrole. 97% des exportations de l’Algérie, ce sont les hydrocarbures, et en même temps, 97% de ce qui est consommé par les Algériens vient de l'étranger. Les réserves de pétrole s'amenuisent, il faut préparer l'après-pétrole. Si on ne commence pas à y réfléchir maintenant, c'est tout un peuple qui va être contraint à bouffer du sable dans les années à venir.