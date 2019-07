Brésil : au moins 57 détenus tués lors d’une mutinerie dans une prison

Au moins 57 détenus ont été tués lundi lors d’une mutinerie dans une prison d’Altamira, dans l'état du Para au nord du pays. La mutinerie, a débuté vers midi (heure française).

16 prisonniers retrouvés décapités

_"Deux gardiens ont été pris en otage, mais ils ont vite été libérés parce que l'objectif était de montrer qu'il s'agissait d_'un règlement de comptes entre factions rivales et non une émeute pour protester contre les conditions de détention", a affirmé le gouverneur du Para, Jarbas Vasconcelos. Des détenus issus d'une section de la prison réservée aux membres d'une faction criminelle ont fait irruption dans une autre zone où se trouvaient des prisonniers appartenant à un gang rival, avant d'y mettre le feu. "Il est probable que de nombreux détenus soient morts asphyxiés", a souligné la porte-parole des services pénitentiaires. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre six têtes de prisonniers entassées contre un mur. Un détenu apparaît ensuite dans le champ et fait rouler l'une d'elles avec son pied, comme s'il s'agissait d'un ballon de football. Sur une autre vidéo, on peut voir des corps calcinés sur un toit d'où s'échappe une épaisse fumée noire, tandis que des prisonniers armés de machettes arpentent les lieux.

Des massacres sur fond de trafic de cocaïne

Avec plus de 726.000 détenus recensés en 2017, selon les derniers chiffres officiels, le Brésil compte la troisième population pénitentiaire du monde, souvent secouée par des drames. Fin mai, 55 détenus avaient été tués en deux jours lors d'affrontements dans plusieurs prisons de l'Etat d'Amazonie, également dans le nord du Brésil. Début 2017, des émeutes sanglantes avaient causé la mort d'une centaine de prisonniers en un mois, la plupart sauvagement assassinés, nombre d'entre eux étant décapités, parfois même éviscérés.

Des massacres attribués par les autorités aux affrontements entre factions rivales de narcotrafiquants, pour qui le nord du Brésil est une zone stratégique du transport de cocaïne en provenance de pays producteurs voisins comme la Colombie, le Pérou ou la Bolivie.