Brésil : de la prison à la présidence, Lula de retour au pouvoir

Acclamé par une impressionnante marée rouge de centaines de milliers de partisans massés sur l'Avenida Paulista de Sao Paulo, Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, a célébré sa victoire à l'élection présidentielle brésilienne dimanche . À 77 ans, l'icône insubmersible de la gauche latino-américaine va retrouver le palais présidentiel de Brasilia après être passé par la prison. "C'est le jour le plus important de ma vie", a-t-il déclaré en votant dimanche matin. Donné favori depuis plusieurs mois, il a devancé d'une courte tête (50,9 %) le président d'extrême droite sortant Jair Bolsonaro (49,1 %), qui ne s'est toujours pas exprimé ce lundi.

De la prison à la présidence

Le come-back de Lula, président du Brésil de 2003 à 2010, est une première dans l'Histoire récente du pays. Et l'ex-sidérurgiste au destin hors norme revient de loin.

Condamné pour corruption, le chef de file du Parti des Travailleurs (PT, gauche) a été incarcéré 580 jours, d'avril 2018 à novembre 2019, après avoir été reconnu coupable en appel d'avoir reçu des pots-de-vin de la part d'une entreprise du bâtiment en échange de l'attribution de marchés publics. L'ancien chef de l'État, qui s'est toujours dit victime d'un complot politique permettant à Bolsonaro d'être élu à la présidence en 2018 alors qu'il en était le grand favori, a finalement vu ses condamnations annulées par la justice en mars 2021. La Cour suprême a estimé que le juge qui avait dirigé l'enquête, Sergio Moro, était impartial . Nommé ministre de la Justice par Jair Bolsonaro, ce dernier avait démissionné avec fracas, 15 mois plus tard.

Saisi par Lula, le Comité des droits de l'Homme de l'ONU a également conclu en avril dernier que l'enquête et les poursuites engagées contre l'ancien président avaient violé son droit à être jugé par un tribunal impartial.

Président ouvrier

Né en 1945 dans une famille d'agriculteurs pauvres du nord-est du Brésil, cadet d'une fratrie de huit enfants, cireur de chaussures durant son enfance, Lula reste perçu comme "près du peuple" et est toujours très aimé en particulier dans les régions pauvres de sa région d'origine.

Il a sept ans lorsque sa famille déménage à Sao Paulo pour échapper à la misère. Vendeur ambulant puis ouvrier métallurgiste à 14 ans, il perd l'auriculaire gauche dans un accident du travail.

Alors que le pays est sous le joug d'une dictature militaire (1964-1985), il est élu président du syndicat des métallurgistes et conduit les grandes grèves de la fin des années 1970. Cofondateur du PT au début des années 1980, il se présente pour la première fois à l'élection présidentielle en 1989 et échoue de peu. Après deux nouveaux échecs, en 1994 et en 1998, il est élu en octobre 2002 puis réélu en 2006.

Premier chef de l'État brésilien issu de la classe ouvrière, il a mis en œuvre d'ambitieux programmes sociaux, grâce aux années de croissance portées par le boom des matières premières. Sous ses deux mandats, près de 30 millions de Brésiliens sont sortis de la misère. Lula a aussi incarné un pays qui s'ouvrait sur le monde, et a conféré au Brésil une stature internationale avec, notamment, le Mondial de football (2014) et les jeux Olympiques (2016) à Rio de Janeiro.

Réconcilier

12 ans après avoir quitté le pouvoir sur un taux stratosphérique d'opinions favorables (87%), c'est équipé d'un gilet pare-balle que le tribun charismatique a parcouru le pays pour finalement l'emporter sur son adversaire au terme d'une campagne électorale ultra-polarisée, marquée par une désinformation massive.

Jair Bolsonaro, qui avait beaucoup joué sur la haine du PT pour être élu en 2018, n'a cessé de le traiter de "voleur" et "d'ex-prisonnier" lors de leurs débats. De fait, pour une partie des Brésiliens, l'ancien ouvrier qui débute son troisième mandat incarne la corruption.

Idéaliste mais pragmatique Lula dit vouloir rendre "le Brésil heureux de nouveau". "Personne ne veut vivre dans un pays divisé, en état de guerre perpétuelle. Ce pays a besoin de paix et d'union. (...) Il n'y a pas deux Brésil, nous sommes un seul peuple, une seule nation", a-t-il insisté lors de son discours de la victoire, à Sao Paulo, alors que 58 millions d'électeurs ont voté contre lui.

Passé maître dans l'art de tisser des alliances parfois contre nature, Lula a choisi un vice-président au centre, Geraldo Alckmin, un ex-adversaire battu à la présidentielle de 2006, pour séduire l'électorat modéré et rassurer les milieux d'affaires. Il va aussi devoir composer avec un Parlement que les élections législatives du 2 octobre ont fait pencher davantage vers la droite radicale, le Parti libéral (PL) de Jair Bolsonaro étant devenu la première formation à la Chambre des députés comme au Sénat.