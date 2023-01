Brésil : Bolsonaro visé par l'enquête de la Cour suprême sur les saccages à Brasilia

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, dont des proches ont déjà été mis en cause, est désormais lui-même directement visé par la justice pour son rôle dans l e saccage d'institutions nationales à Brasilia le dimanche 8 janvier dernier. Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a annoncé ce vendredi qu'il incluait, comme le demandait le parquet général, l'ancien chef d'Etat d'extrême droite dans son enquête visant à découvrir les éventuels instigateurs de ces violences.

Jair Bolsonaro, battu de justesse par le candidat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva à la présidentielle d'octobre, "a effectué une incitation publique à l'exécution d'un crime" en diffusant sur les réseaux sociaux une vidéo "mettant en cause la régularité de l'élection présidentielle de 2022", précise le parquet dans son communiqué. Cette vidéo a été publiée deux jours après l'invasion du siège de la présidence, du Congrès et de la Cour suprême par des milliers de partisans de l'ancien président brésilien, puis effacée, a rappelé le parquet. Mais elle pourrait selon lui apporter "un lien de preuve" justifiant "une enquête globale sur les actes effectués avant et après le 8 janvier 2023" par M. Bolsonaro.

L'ancien président brésilien dément son implication

L'ancien président "n'a jamais eu le moindre lien ou participation avec ces mouvements", ont répondu ses avocats dans un communiqué transmis à l'AFP, en attribuant les violences de Brasilia à des éléments "infiltrés". Jair Bolsonaro se trouve aux Etats-Unis depuis la fin du mois de décembre, il avait déjà été épinglé vendredi pour des dépenses somptuaires durant son mandat.

L'ouverture d'une enquête visant Jair Bolsonaro met également en cause l'ex-ministre de la Justice, Anderson Torres, chez qui a été retrouvé un projet de décret qui devait permettre l'annulation de l'élection de Lula à la présidence brésilienne, une mesure considérée comme anticonstitutionnelle par de nombreux juristes. Ce document très compromettant a été retrouvé lors de perquisitions au domicile de cet ancien ministre, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour "collusion" présumée avec les auteurs des violences de Brasilia. Anderson Torres clame lui aussi son innocence depuis les Etats-Unis.