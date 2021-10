Brest accueillera 54 ministres européens du 12 au 14 janvier

Ce sera le premier temps fort de la présidence française de l'Union européenne, qui débutera le 1er janvier 2022 pour six mois. Brest (Finistère) aura l'honneur d'accueillir du 12 au 14 janvier une double rencontre interministérielle européenne. Celle des 27 ministres de la Défense (12 et 13 janvier) puis celle des 27 ministres des Affaires étrangères (13 et 14 janvier). Les 54 ministres et les commissaires européens partageront un déjeuner de travail le jeudi 13 janvier.

C'est pour préparer ce rendez-vous majeur que Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a visité les Capucins vendredi matin.

Jean-Yves Le Drian avec des élus brestois en pleine visite de la médiathèque François Mitterrand. © Radio France - Nicolas Olivier

Brest est un bon lieu pour se parler

Une table de 24 mètres de long

Si le dîner des ministres de la Défense sera organisé au Centre d'Instruction Naval de Brest le mercredi 12 janvier, c'est bien aux Capucins que devraient se dérouler les séances de travail. Le chef de la diplomatie française a pu visualiser les différents espaces susceptibles de pouvoir accueillir des réunions.

L'organisation d'un tél événement ne doit rien laisser au hasard, le déjeuner du 13 janvier nécessitera par exemple le montage d'une table d'au moins 24 mètres de longueur. Elle pourrait être dressée au cœur de la salle des Machines, l'immense place publique couverte connue de tous les Brestoises et Brestois. Rassuré sur la qualité acoustique du lieu, le ministre s'est aussi interrogé sur les moyens de garantir la confidentialité des échanges (l'espace pourra être isolé par d'épais rideaux).

Brest sera décidément une destination incontournable en ce mois de janvier 2022 puisque la cité du Ponant accueillera quelques jours plus tard (les dates n'ont pas encore été communiquées) le One Ocean Summit, premier sommet mondial consacré à l'océan.