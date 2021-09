Brest : cette ancienne vedette de la SNSM servira bientôt à Madagascar

La dernière vedette de Marins Sans Frontières sera ouverte au public samedi 25 et dimanche 26 septembre.

Trop vieux pour la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer), ce navire d'une quarantaine d'années peut encore sauver des vies. Alors Marins Sans Frontières l'a racheté l'année dernière. Après une remise en état, Scala -qui a notamment servi ces dernières années à Arcachon (Gironde)- est fin prêt pour venir en aide aux milliers de pêcheurs qui sillonnent les eaux de l'océan Indien, comme ses grandes sœurs Norma, Diva, Tosca ou encore Stella. Depuis 2012, l'association met des moyens à disposition des autorités malgaches.

On voyait des gens se noyer, et personne ne pouvait aller les chercher

Avec ses presque 5.000 km de côtes, la grande île d'Afrique en avait cruellement besoin, rappelle le navigateur Gérard d'Aboville, vice-président de Marins Sans Frontières. "Il y a beaucoup de petite pêche côtière avec des pirogues ou du transport avec des bateaux hors d'âge, et hélas pas mal de drames maritimes. Y'avait zéro moyen de sauvetage. On voyait des gens se noyer à 3 milles de la côte et personne ne pouvait aller les chercher." Grâce aux bateaux fournis par l'association basée à Brest, 235 personnes ont été secourues en 2019.

L'achat, la restauration et le convoyage d'un navire coûtent 40.000 à 50.000 euros, opérations financées par des dons et des subventions (la ville de Brest en a attribué deux, en 2018 et 2020).

Créée pour porter assistance aux populations maritimes des pays pauvres, Marins Sans Frontières mène aussi des actions au Sénégal, en Tunisie, et au Cambodge, où "on a 20 bateaux qui amènent des enfants à l'école, ce qui a permis de rouvrir des classes qui avaient été fermées", précise Gérard d'Aboville qui insiste sur un travail de fond, mené sur le long terme.

La vedette sera ouverte au au public ce week-end

Le grand public pourra monter à bord de la vedette et rencontrer des bénévoles de l'association samedi 25 et dimanche 26 septembre, sur le quai Malbert (de 10h à 12h et de 14h à 18h). Ensuite, Scala retournera à la Trinité-sur-mer (Morbihan) où elle restera en stand-by pour une durée indéterminée. Le convoyage vers Madagascar est aujourd'hui impossible en raison des conditions sanitaires.