Brest : le drapeau ukrainien flotte au pied de l'hôtel de ville

Une quarantaine de personnes étaient présentes, dont le maire de Brest et le sous-préfet de Brest, Jean-Philippe Setbon

Les couleurs jaunes et bleues de l'Ukraine flottent désormais au-dessus de la place de la Liberté. Le drapeau ukrainien a été hissé vendredi après-midi sur l'un des deux mâts qui encadrent l'hôtel de ville de Brest, en présence d'une quarantaine de personnes, dont des élus, comme le maire François Cuillandre. Parmi les participants, Maryna, Ukrainienne. Elle habite à Brest depuis plusieurs années et elle avait déjà participé à un rassemblement place de la Liberté en 2014 : "J’ai beaucoup de famille encore là-bas et c’est ma manière d’être avec eux, de les soutenir."

Comme de nombreuses autres villes, la municipalité a souhaité par ce geste symbolique s'associer à la vague de soutien envers le peuple ukrainien, durement touché depuis la veille par l'opération militaire engagée par la Russie.

Sur l'autre mât de la place flotte toujours le drapeau européen, le drapeau français est lui perché au sommet de l'hôtel de ville. En conséquence, le Gwenn ha du a été provisoirement déplacé sur le mât situé devant l'entrée principale de la mairie, rue Frezier.

Un geste symbolique en soutien au peuple ukrainien attaqué par la Russie depuis jeudi © Radio France - Chloé Cenard

Des manifestations sont prévues ce samedi un partout partout en France pour soutenir l'Ukraine et sa population. A Brest notamment, un rassemblement est prévu à 14h30.