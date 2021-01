"Je me méfie de l'eau qui dort" : au lendemain des violences, une Bretonne de New York inquiète

Au lendemain de l'invasion du Capitole à Washington par des centaines de partisans de Donald Trump, Marie-Reine Jézéquel n'est pas tranquille. Cette Bretonne installée à New York depuis plusieurs décennies est inquiète : " Donald Trump a promis qu'il quitterait la Maison-Blanche le 20 janvier. Il s'est engagé aujourd'hui à un transfert du pouvoir ordonné, mais je n'y crois pas. À chaque fois, il ment. Je me méfie vraiment de l'eau qui dort. On dit toujours qu'il ne fera jamais ça, ou ça. Et finalement, il le fait ! "

L'espoir de l'utilisation du 25e amendement

Marie-Reine Jézéquel espère l'utilisation du 25e amendement. "J'espère que le 1er vice-président va l'utiliser rapidement."

Selon certains médias américains, des ministres de Donald Trump auraient discuté de la possibilité d'invoquer le 25ᵉ amendement de la Constitution, qui autorise le vice-président et une majorité du cabinet à déclarer le président "inapte" à exercer ses fonctions. Un espoir pour Marie-Reine.