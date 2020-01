Brexit : les Britanniques quittent officiellement l'Union européenne ce vendredi, qu'est-ce que ça change ?

Après trois ans et demi d'une séparation douloureuse, le divorce entre l'union européenne et le Royaume-Uni va devenir officiel ce vendredi à minuit (heure française). France Bleu vous explique ce que va changer le Brexit pour le moment.

Horloge lumineuse et pièce de monnaie spéciale

Malgré les tentatives des eurosceptiques les plus fervents, la cloche de Big Ben, en travaux, restera muette ce vendredi soir. Mais une horloge lumineuse projetée sur Downing street marquera le compte à rebours avant le grand saut.

Une pièce de 50 pence (équivalent à 60 centimes d'euros) marquant l'événement entrera en circulation, au total à dix millions d'exemplaires. Ardent partisan du Brexit le Premier ministre Boris Johnson, qui se pose en rassembleur depuis sa victoire aux législatives, s'adressera à la nation dans la soirée.

Onze mois de transition

Mais d'abord, le Royaume-Uni et l'Europe ont besoin d'une période de transition pour conclure leur leur divorce. Les échanges quotidiens entre Londres et l'Union européenne vont donc continuer comme avant jusqu'à fin 2020. Pendant cette période de transition de onze mois, Londres et Bruxelles vont négocier leur relation future. Mais des changements pratiques vont tout de même intervenir d'ici là.

L'Europe perd 66 millions d'habitants et 5,5% de son territoire

Vendredi soir, l'Union européenne va donc perdre un Etat membre pour la première fois. Le Royaume-Uni est l'un des plus grands et des plus riches pays du bloc. Avec le départ de 66 millions d'habitants, l'UE va voir sa population passer à quelque 446 millions d'habitants. Son territoire va diminuer de 5,5%.

Si jamais le Royaume-Uni décidait un jour de revenir, il devrait se soumettre à la procédure d'adhésion habituelle.

Les droits des expatriés

Selon les Nations unies, environ 1,2 million de citoyens britanniques vivent dans un pays de l'Union européenne, principalement en Espagne, en Irlande, en France, en Allemagne et en Italie. Et selon l'office britannique des statistiques, 2,9 millions de ressortissants des 27 pays de l'UE vivent au Royaume-Uni, soit quelque 4,6% de la population.

En vertu de l'accord de retrait, les expatriés installés de part et d'autre de la Manche avant la fin de la période de transition conserveront leurs droits de résider et de travailler dans leur pays d'accueil. Les citoyens européens résidant au Royaume-Uni doivent s'enregistrer pour bénéficier de ces droits. Pour les Britanniques vivant ailleurs en Europe, les procédures sont différentes d'un pays à l'autre.

La liberté de circulation s'appliquera jusqu'à fin décembre 2020. Les détails des droits réciproques seront négociés après le Brexit.

Les institutions européennes sans les britanniques

A Bruxelles, le retrait du drapeau de l'Union Jack devant le Parlement européen va symboliser un changement bien réel : le Royaume-Uni devient un "pays tiers". Plus aucun des 73 eurodéputés britanniques élus en mai ne siégera. 46 des sièges seront réservés pour de futurs Etats membres, et 27 seront redistribués.

Londres n'aura plus le droit de présenter un candidat à un poste de commissaire européen. Il n'y avait déjà plus de représentant britannique dans l'exécutif européen, Boris Johnson ayant refusé d'en proposer un dans la nouvelle Commission.

Le Premier ministre britannique ne sera plus non plus invité aux sommets européens, pas plus que les membres du gouvernement n'assisteront aux réunions ministérielles.

En tant que citoyens d'un pays étranger, les Britanniques ne pourront plus prétendre à des postes de fonctionnaires à Bruxelles. Mais nombre d'entre eux ont toutefois acquis une double, nationalité afin de pouvoir rester à leur poste.

En revanche, le Royaume-Uni, deuxième contributeur net au budget de l'UE derrière l'Allemagne, continuera à payer jusqu'à la fin de la transition. Mais à partir de 2021, l'Union européenne va perdre 12 milliards d'euros par an, la contribution du Royaume-Uni.

Négociations : le plus dur commence

Si la séparation n'entraîne pas de grand changement concret dans l'immédiat, elle marquer le coup d'envoi des négociations pour déterminer les modalités de la relation entre Londres et l'Europe. Le Royaume-Uni a déjà passé plusieurs années à négocier les termes de son départ avec la "task force" de la Commission européenne, dirigée par Michel Barnier. Mais les négociations vont entrer dans une nouvelle phase après vendredi.

Michel Barnier est en discussions avec les Etats membres pour définir un mandat de négociation pour la relation future, en particulier au niveau commercial. Des négociations qui s'annoncent particulièrement tendues. A la différence de l'accord entre le Royaume-Uni et la Commission, ratifié par les Etats membres et le Parlement européen, l'accord commercial pourrait devoir être avalisé par plus de 30 parlements nationaux et régionaux.

Le Royaume-Uni restera toutefois soumis au droit de l'UE et à la Cour de justice de l'UE jusqu'à la fin de la transition.

Le Parlement européen après le Brexit © Visactu - Visactu