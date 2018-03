tDavid Sagnard est le patron des Transports Carpentier, à Calais. C’est un spécialiste du transmanche : mais la réalité, c’est que le divorce est bel et bien lancé. Il parait irréversible. Ce qui, dans la région, inquiète en premier lieu les transporteurs routiers. Ils ont des questions, pour l’instant sans réponses, sur la validé du permis de conduite mais aussi sur les documents européens qui permettent de circuler librement. David Sagnard est le patron des Transports Carpentier, à Calais. C’est un spécialiste du transmanche :

S'il n'y a pas de solution, on repart trente ans en arrière , avec des remorques qui vont franchir le Channel, mais par contre, des conducteurs qui vont devoir rester ici avec leur tracteur. On se retrouverait comme au tout début du transmanche, ce qui nous ferrait perdre de la fluidité. Il faudrait trouver une nouvelle organisation sur le port de Calais.

David Sagnard, patron des Transports Carpentier : "si aucune solution n'est trouvée pour les permis de conduire de nos routiers et le document qui autorise à circuler librement, nous reviendrons trente ans en arrière dans le transmanche."

Cette question de la fluidité et du temps d’accès aux liaisons transmanches, c’est le cheval de bataille de Jean-Marc Puissesseau, le patron du port de Calais. Car une étude annonce le pire en cas de contrôles renforcés : deux minutes de vérifications supplémentaires entraîneraient 30 km de bouchons sur l'A16.

Par jour, passent à l'export, trois à quatre mille camions. Alors quand nous disons que deux minutes de plus de contrôles, ça va faire 30 km de bouchons, c'est une réalité. Il y a 250 camions qui entrent par heure sur le port, du lundi au jeudi. Nous ne voulons pas qu'ils attendent plus d'une heure.

Jean-Marc Puisseseau est le patron du port de Calais : "quand nous disons que deux minutes de plus de contrôles, ça va faire 30 km de bouchons, c'est une réalité !"

Le temps de trouver des solutions pour les échanges des marchandises et des personnes, le temps de se poser aussi la question d’un éventuel –mais surement peu probable- retour du Duty Free (la vente de produits détaxés), les négociateurs du Brexit ont décidé une période de transition jusqu’à fin 2020. Les Anglais seront dehors, mais avec obligation d’appliquer les règles européennes.

Sans attendre, la Douane française anticipe et recrute en urgence, sans concours, des dizaines d’agents. Quant aux britanniques vivant dans la région, ils sont invités à demander des titres de séjour, ce qu’à fait Kristina Howells, à contrecœur :

Je suis arrivée en France en 2006, je n'avais pas besoin de titre de séjour car j'étais européenne. Mais aujourd'hui, l'ambassadeur nous conseille de demander un titre de séjour ! J'ai galéré pour en avoir un, valable neuf mois. Et puis après, on verra. Même si je suis propriétaire de mon appartement, et que je travaille, ça n'a pas suffit pour obtenir un titre de séjour permanent.