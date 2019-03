Brexit : Dieppe redoute un divorce difficile avec les Anglais

Quelles seront les conséquences du Brexit pour Dieppe ? La ville s'inquiète du départ des Anglais de l'Union européenne et surtout d'un Brexit sans accord. Il faut dire que les liens sont étroits entre la Normandie et l'Angleterre : liaison maritime, pêche, ou encore tourisme.

Dieppe, France

Les Anglais ont décidé de quitter l'Europe. C'était en juin 2016 lors d'un référendum. Trois ans plus tard, le divorce est presque consommé. Le Brexit approche même si la date est encore incertaine. "Brexit", c'est l'abbréviation de "british exit", ou le retrait des Britanniques de l'Union européenne, en bon français.

Compte tenu des liens étroits tissés depuis des lustres entre la Normandie et la Grande Bretagne, la ville de Dieppe sait qu'elle sera fortement touchée par le Brexit.

Une traversée en ferry plus difficile ?

Le ferry transporte chaque année jusqu'à Dieppe 380 000 passagers. 80% viennent d'Angleterre. Que va devenir demain la liaison maritime entre Dieppe et Newheaven mise en service en 1964 ?

D'une rive à l'autre de la Manche, les passagers s'interrogent à l'image de Brian Collinge, un Anglais qui vit en France et retourne régulièrement dans son pays. "C'est un moyen rapide de partir le week end", explique-t-il, "L'avantage de cette ligne là, on descend du bateau à Newheaven et on trouve le train".

Les escapades à Londres seront sans doute plus difficiles en cas de Brexit sans accord. Sue est galloise. Elle emprunte le ferry deux fois par an avec son mari. Elle redoute les contrôles sanitaires plus strictes pour son chat : "On ne sait pas si entre deux voyages, on aura le temps de faire tous nos vaccins".

La ville de Dieppe accueille aussi 40 000 poids-lourds par an. Comment s'adapter à des flux qui seront traités comme s'ils venaient du Chine ou du Chili avec des contrôles douaniers et phytosanitaires ? Il risque d'y avoir de longues files d'attente de camions. Avec des contrôles plus sévères demain, les douaniers du port de Dieppe ont des raisons de s’inquiéter de leur charge de travail.

Le ferry Transmanche transporte 380 000 passagers chaque année © Maxppp - Matthieu Turel

Inquiétude des pêcheurs

Dieppe, c'est aussi 80 bateaux qui pêchent bien souvent dans les eaux britanniques. Quelles sont conséquences le Brexit va t-il avoir sur leur activité ? La pêche dans les eaux britanniques représentent pour certains pêcheurs une grande partie de leur production.

"Je préfère ne même pas y penser", confie Sébastien, qui après une semaine de mauvais temps, enchaîne les allers-retours en Manche avec son chalutier comme ses autres amis pêcheurs.

A cette saison de l'année, ce sont les Merlan, les calamars ou les perlons que l'on trouve le plus tout près des côtes anglaises. C'est là qu'ils vont pêcher à 4 heures de Dieppe et c'est 70% de leur production.

"Il y a un moment où le merlan est ici chez nous et puis à une certaine période de l'année, il se trouve près des côtes anglais", explique Sébastien, "on va chercher le poisson là où il est. Ca veut dire qu'en cas de Brexit sans accord, on ne pourra plus aller chercher le poisson là où il est".

Un Brexit sans accord obligerait les pêcheurs dieppois à pêcher uniquement dans les eaux françaises. Ce qui pourrait entraîner un épuisement des ressources dans certaines zones.

