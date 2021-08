Brexit : En Dordogne, la 8.000e carte de séjour remise à une Néo-Zélandaise

Michelle Morgans est arrivée émue, ce mardi 10 août 2021, dans le bureau spécial "Brexit" de la Cité administrative de Périgueux. Elle est la 8.000e personne à recevoir une carte de séjour dans le département, depuis le Brexit. Pour l'occasion, c'est le Préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat, qui le lui a remise avec, en cadeau, un livre sur l'histoire des sapeurs-pompiers de la Dordogne.

Il n'y a pas que les Britanniques qui ont été touchés par le Brexit - Michelle Morgans

Michelle Morgans ne vient pas de Grande-Bretagne : elle est Néo-Zélandaise. Mais elle est concernée par le Brexit car elle est la femme d'un Anglais. "Tout le monde pense que c'est une affaire de Britanniques mais le Brexit a affecté bien plus de monde, juge-t-elle, sa carte de séjour à la main. Beaucoup de Néo-Zélandais et d'Australiens sont mariés à des Britanniques."

Michelle Morgans et son mari, Richard, ont découvert la Dordogne il y a trois ans et demi, en vacances. Ils n'ont plus voulu quitter la région. "On aime les paysages de la Dordogne : ses forêts, ses lacs, ses petites villes si mignonnes, énumère la dame de 57 ans. Et puis évidemment la nourriture et le vin", finit-elle en riant.

Le Préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat, a remis la carte de séjour à Michelle Morgans © Radio France - Clara GUICHON

Le couple a pris ses marques. L'hiver, tous les deux aident des amis qui tiennent une ferme dans l'arrière-pays. L'été, ils gèrent une chambre d'hôtes, à Brantôme-en-Périgord. Grâce à ce petit bout de plastique, valable 5 ans, ils peuvent enfin se projeter. "C'est un vrai soulagement, avoue Michelle Morgans. On peut avoir des plans à long terme, plutôt que de passer son temps à attendre la prochaine décision du gouvernement ou le nouvel accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne." Michelle et Richard Morgans sont heureux de pouvoir, enfin, développer leur chambre d'hôtes

Plus de 9.000 demandes de cartes de séjour

Depuis le début du processus, la Préfecture a reçu 9.094 demandes de carte de séjour. C'est plus que prévu. Les associations britanniques du territoire avaient estimé qu'entre 7.000 et 8.000 ressortissants britanniques habitaient en Dordogne. "Il y a des personnes qui ont dû arriver récemment et qu'on ne connaissait pas et d'autres qui sont venus spécifiquement pour bénéficier d'un titre de séjour", explique Frédéric Périssat.

Le profil des demandeurs de titre de séjour a évolué. Au début, la Préfecture voyait passer les dossiers de personnes retraitées. Aujourd'hui, les ressortissants sont plus jeunes et actifs. "Nous sommes satisfaits d'avoir plus de demandes que prévu, avoue le Préfet de la Dordogne. La démographie de notre département décroît. Il faut que ce département soit accueillant. Et nous sommes ravis d'accueillir des Britanniques!" Les ressortissants britanniques ont jusqu'au 30 septembre 2021 pour faire leur demande.