Brexit : 8000 titres de séjour accordés aux Britanniques de Dordogne

Depuis leur ouverture en octobre, les bureaux de l'intégration et de l'immigration de la préfecture de Dordogne ont accueilli plus de 8000 britanniques venus demander un titre de séjour pour rester en France malgré le Brexit.

Il suffit de suivre les flèches depuis le parking de la cité administrative de Périgueux. Le chemin est balisé. C'est vrai que les citoyens britanniques, pris souvent malgré eux dans les filets du Brexit ont besoin de boussoles pour se repérer. La grande majorité des 8000 citoyens britanniques vivant en Dordogne n'était pas favorable à ce départ de l'Union Européenne. Mais il faut faire avec. Et pour rester en France, il faut une carte de séjour.

Des démarches facilitées

La plupart des anglais venus demander ce précieux sésame étaient angoissés par les lourdeurs supposées de l'administration française à tort visiblement. Ca va vite, un dossier rempli en ligne avec l'aide de l'association " Franco British Network" habilitée par l'ambassade britannique, un rendez vous pour vérifier le passeport, prendre les empreintes et le tour est joué. Le titre de séjour arrive en suivant chez les résidents anglais.

Il faut laisser ses empreintes pour obtenir un titre de séjour - AP

Ce sont pas moins de 8000 résidents britanniques qui ont déposé une demande de titre de séjour depuis début octobre. Une seule a été refusée pour cause de casier judiciaire trop chargé. La Dordogne compte de nombreux britanniques retraités installés dans le département depuis des années. Emily, au bureau du Brexit à Périgueux depuis début octobre a vu passer de nombreux couples, terrorisés à l'idée de tout perdre et de devoir rentrer en Angleterre. Mais les démarches sont simples et l'obtention de ce titre rapide. Anne et Robin , plus de 80 ans chacun, vivent à Saint Pardoux la Rivière depuis 12 ans, et n'envisagent pas d'en repartir. Ils sont donc venus déposer leur dossier ce mercredi 30 juin, juste avant la fin de l'enregistrement des demandes.

Anne et Robin vivent à Saint Pardoux la Rivière - AP

Mais il n'y a pas que des retraités vivant en Périgord, ainsi Victoria, venue faire un stage de cuisine voilà 20 ans et qui n'en est pas repartie ou Zaky venu en vacances en famille à Eymet. Sa mère y a acheté une maison, il y a grandi et vit toujours dans le bergeracois.

Le jeune trentenaire vit à Eymet depuis qu'il a onze ans - AP

Le bureau de la préfecture consacré au Brexit à Périgueux continue de traiter les dossiers enregistrés. Mais il n'est désormais plus possible de déposer une demande.