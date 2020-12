Brexit : Helen Hammond, maire de Sierck-lès-Bains et franco-britannique, dénonce un "non-sens complet"

Encore une chance, ce mercredi, de trouver un accord sur le Brexit avant la fin de l'année ? Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a rendez-vous avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ce mercredi, alors que la période de transition post-Brexit s'achève le 31 décembre. Chez nous, en Moselle, une Franco-Britannique est maire de Sierck-lès-Bains, dans le pays des Trois frontières, depuis le mois de mars. Elle était l'invitée de France Bleu Lorraine ce mercredi matin.

On est tombés des nues."

Helen Hammond ne s'attendait "pas du tout au Brexit. J'avais mes parents chez moi à ce moment-là, et on est tombés des nues quand on a entendu les infos." Avec le recul, elle a "peur pour les Britanniques qui vivent en France et dans l'UE" - elle, elle a la double-nationalité depuis 2011, mais pour les autres, "qui vont devoir à nouveau refaire toutes les démarches administratives, leurs cartes de séjour, tous les problèmes que ça implique au niveau de la santé, de la retraite. C'est compliqué."

Les sociétés déménagent de Londres et s'installent en Irlande du Sud pour être sûres de rester en Europe !"

Elle dénonce "un non-sens complet" : "certains, alors même qu'ils ont fait leur vie en France, et qu'ils se sont investis dans leurs communes, comme moi, ils ne pourront plus le faire de la même manière, sans parler des profs dans l'éducation nationale..." Et ce Brexit, si c'est un Brexit dur, sans accord, aura aussi des conséquences économiques très lourdes : "Les sociétés déménagent de Londres et s'installent en Irlande du Sud pour rester en Europe ! Sans parler des douanes, des transports de marchandises - au Royaume-Uni, on craint des pénuries de médicaments, par exemple."

Cela va être très compliqué, avec l'attitude de tête dure de Boris Johnson."

Helen Hammond qui est pessimiste quant à l'issue de ce mois : "ça va être très compliqué, avec l'attitude de tête dure de Boris Johnson. L'Europe va tenir une ligne dure, parce qu'elle ne veut pas que d'autres pays suivent l'exemple de la Grande-Bretagne. Seul Boris Johnson peut s'infléchir un peu et accepter ce que l'Europe lui propose."