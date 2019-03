Brexit : la France s'opposera à un report si le Royaume-Uni ne fournit pas certaines garanties

La Première ministre britannique, Theresa May, a demandé ce mercredi à l'Europe un report au 30 juin du Brexit. L'objectif pour elle est de proposer à nouveau devant son Parlement l'accord de retrait négocié avec l'Union européenne, pourtant déjà retoqué deux fois, mais avec des modifications. Cela éviterait au Royaume-Uni une sortie sans accord dans 9 jours.

La France de son côté s'opposera à cette demande si Theresa May ne présente pas de stratégie "crédible" selon Jean-Yves Le Drian. Pour le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, elle doit apporter des garantis que la prolongation "ait pour objectif de finaliser la ratification de l'accord de retrait négocié."

Le ministre a également demandé "que le Royaume-Uni soit très clair sur le fait" que cet accord "entériné en novembre dernier ne sera pas renégocié." Le pays devra également renoncer aux élections européennes de mai. Pour faire adopter ce report, les 27 membres du Conseil européen doivent l'accepter à l'unanimité.

Donald Tusk, le président du Conseil européen a jugé ce mercredi "possible" un court report du divorce sous certaines conditions. Il serait "conditionné à un vote positif sur le traité de retrait à la Chambre des Communes (ndlr: le Parlement britannique ) la semaine prochaine", a-t-il expliqué.

Même si l'espoir d'un succès final peut paraître frêle, voire illusoire, et bien qu'une fatigue du Brexit soit de plus en plus visible et justifiée, nous ne pouvons renoncer à rechercher jusqu'au tout dernier moment une solution positive - déclare Donald Tusk