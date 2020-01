Brexit : la presse britannique partagée entre la joie et la déception

Le Brexit est à la Une de tous les journaux britanniques. Et c’est le Daily Telegraph qui décroche l’interview du premier ministre Boris Johnson. Le journal propose un supplément de 8 pages consacré à cette sortie de l’Union européenne.

Le premier ministre, qu’on le voit pointer un doigt volontaire vers le lecteur, estime que « ce n’est pas une fin mais un nouveau départ » pour le pays, et il promet que ça permettra très vite d’alléger les taxes.

En fonction de leur tendance politique, les journaux positionnent, vous savez qu’ici la presse d’opinion est très importante. Le Guardian, partisan de rester dans l’Europe, nous montre les falaises de Douvres et un petit château de sable : la Grande Bretagne redevient une « small island », une petite île.

Le Daily Mail au contraire salue une « aube nouvelle », et pour le Sun, c’est carrément « Our time has come », notre temps est venu.

Le Daily express nous dit « Yes, we did it ! ». « Oui nous l'avons fait ! » en français.

Il n’y a que le Daily Mirror qui passe son tour sur le Brexit et qui fait sa Une sur le coronavirus en Chine, car 150 Britanniques de retour de là-bas ont été placés en quarantaine cette nuit.

Bref Brexit or not Brexit, life goes on, la vie continue en Grande Bretagne.