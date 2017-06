Brexit: le désaveu électoral pour Theresa May rend les négociations encore plus complexes

Les électeurs britanniques infligent un camouflet aux conservateurs: contrairement à ses prévisions, la Première Ministre Theresa May perd la majorité absolue au Parlement, et se retrouve affaiblie pour entamer les négociations du Brexit. Le parti europhobe Ukip s'effondre. Mais le divorce se fera.

La première ministre britannique a perdu son pari, preuve que le vote des électeurs n'est jamais acquis. Theresa May voulait renforcer sa majorité au Parlement, afin d'être plus forte dans les négociations sur la sortie de l'Union. C'est pour cela qu'elle avait organisé ces législatives anticipées de trois années, axant sa campagne sur sa personnalité "solide et stable". Résultat: le parti conservateur reste certes en tête, mais perd sa majorité absolue et va devoir faire alliance avec les unionistes nord-irlandais; le parti europhobe Ukip s'effondre et perd son unique siège. Les travaillistes sortent renforcés de ces élections, grâce notamment au vote des jeunes, opposés au Brexit.

Le divorce aura bien lieu !

Mais la procédure de divorce est lancée: Theresa May va former un nouveau gouvernement qui affirme-t-elle "mènera à bien le Brexit". Le Royaume-Uni cessera d'appartenir à l'UE en mars 2019, qu'un accord sur les conditions du Brexit ait été conclu ou pas. Ce qui fait dire au président du Conseil européen Donald Tusk qu'"il n'y a pas de temps à perdre". Les négociations doivent en principe démarrer le 19 juin. "Elles devraient commencer lorsque le Royaume-Uni sera prêt", suggère le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier. "Nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse agir" précise le commissaire européen chargé du Budget, l'Allemand Günther Oettinger: "Avec un partenaire affaibli, il y a un risque que cela tourne mal".

Quels sont les risques de part et d'autre?

Que les négociations soient mauvaises pour les deux parties. En raison notamment d'une instabilité politique et économique. La livre sterling a immédiatement chuté à l'annonce des résultats, tant face à l'euro qu'au dollar. La croissance, qui ralentissait déjà, risque de souffrir de ces nouvelles incertitudes. Mais l'affaiblissement de Theresa May et le bon résultat des travaillistes de Jeremy Corbyn pourraient aussi favoriser une approche plus conciliante vis-à-vis de Bruxelles, un Brexit moins "dur". La sortie pure et simple du marché unique et de l'Union douanière préconisée par Theresa May (avant la négociation d'un nouveau partenariat) pourrait faire l'objet de rediscussions: Londres pourrait se montrer plus souple sur la question de l'immigration et des travailleurs en provenance des autres Etats membres.

