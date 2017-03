Brexit : le Royaume-Uni lance la procédure de sortie de l'Union européenne

Neuf mois après le vote pour le Brexit, le Royaume-Uni lance ce mercredi le processus historique de sortie de l'Union européenne Le pays entame deux ans de difficiles négociations, pour couper les ponts au printemps 2019.

Neuf mois après le vote pour le Brexit, le Royaume-Uni lance ce mercredi le processus historique de sortie de l'Union européenne, qu'il avait rejointe avec réserve il y a 44 ans, et ouvre deux ans de difficiles négociations pour couper les amarres au printemps 2019. L'annonce de cette rupture inédite dans l'histoire du projet européen, rude coup au moment même où il fêtait son 60e anniversaire ce week-end à Rome, sera faite par la Première ministre Theresa May devant les députés du parlement de Westminster à 12H30.

La lettre de divorce, signée mardi soir par Mme May, sera transmise au même moment au président du Conseil européen Donald Tusk par l'ambassadeur britannique à Bruxelles Tim Barrow. Downing Street a rendu public, mardi soir, la photo immortalisant le moment où Theresa May a signé la lettre officielle qui va bouleverser le destin du Royaume-Uni. De source diplomatique européenne, c'est lorsque M. Tusk aura physiquement la lettre en main que l'article 50 du Traité de Lisbonne sera considéré comme activé, faisant du Royaume-Uni le premier pays de l'UE à faire usage de cette "clause de retrait".

The PM has signed the letter which will trigger Article 50 tomorrow, starting negotiations for the UK to leave the EU. pic.twitter.com/jHerwJs4g9