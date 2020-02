Brexit : les pêcheurs normands interdits d'accès aux eaux de l'île anglo-normande de Guernesey

Normandie, France

Les eaux de Guernesey provisoirement interdites d'accès aux pêcheurs normands ce samedi 1er février 2020. Suite du Brexit : les autorités de l'archipel anglo-normand ont "temporairement suspendu" à partir de ce samedi l'accès des navires de pêche français à leurs eaux... C'est la zone dite "des 6-12 milles" qui est concernée. Cette zone n'est pas intégrée dans les discussions entre l'Europe et le Royaume-Uni et qui doivent définir les nouvelles règles d'ici un an.

Une solution à l'étude

Du coup à Guernesey, le Brexit c'est maintenant. Ce qui est aussi un problème pour les autorités de Guernesey qui essaient de trouver un accord pour donner accès aux pêcheurs français et normands toute l'année. Quarante-quatre bateaux normands sont concernés par cette interdiction. C'est une rupture d'activité que le comité des pêches de Normandie regrette tout en espérant qu'une solution soit trouvée au plus vite.