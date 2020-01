Brexit : Londres a recruté une association périgourdine pour aider les Britanniques dans leurs démarches

La Dordogne est le premier département de France, en dehors de l’Île de France pour le nombre de résidents britanniques. Ils doivent tous obtenir une carte de séjour, et une association périgourdine a signé un contrat avec le gouvernement à Londres pour les aider

Dordogne, France

Le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne ce vendredi. Londres et l'Union doivent négocier d'ici la fin 2020 les conditions pratiques de ce divorce. Mais une chose est sûre : tous les Britanniques vont devoir demander un titre de séjour, sauf ceux qui ont la double nationalité mais ils sont rares. Le gouvernement britannique a signé un contrat avec leFranco British Network pour aider les Britanniques du Périgord dans leurs démarches. Grâce à ce financement, l'association va se professionnaliser avec quatre salariés, pour assurer des permanences, organiser des réunions et même accompagner certains sur internet et jusqu'à la préfecture.

Même ceux qui ont déjà une carte de séjour devront la changer" - Roger Haig

Le président du Franco British Network attend les précisions de la préfecture sur les changements de procédures, mais pour Roger Haig "tous Britanniques devront demander ou re-demander un titre de séjour, puisque les documents actuels ont été délivrés avec les anciennes règles." Les conseillers de l'association aideront aussi les Britanniques à demander leur carte vitale, leur permis de conduire, ou à s'inscrire comme micro-entrepreneur en respectant les règles administratives françaises. Le Franco-British Network devrait pouvoir commencer ses réunions et ses permanences au mois de mars, selon instructions de la préfecture.

Roger Haig, président du Franco British Network Copier

Quelque 400.000 Britanniques résident en France, dont 7.200 en Dordogne selon la préfecture. Mais pour Roger Haig, deux à trois mille sont sans doute passés sous les radars de ce recensement. Selon lui, sans doute moins de 10% ont demandé et obtenu la double nationalité franco-britannique.