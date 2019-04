Brexit : opération séduction de Theresa May à Berlin et Paris pour obtenir un nouveau délai

Opération séduction pour Theresa May avant un sommet européen mercredi à Bruxelles. La première ministre britannique se rend mardi à Berlin et à Paris pour obtenir un report du Brexit au 30 juin. Décision qui doit être acceptée à l'unanimité par les 27.

Brexit: Après Angela Merkel, Theresa May rencontre Emmanuel Macron mardi soir à Paris

Theresa May se rend mardi à Berlin puis Paris à la veille d'un sommet européen crucial où elle plaidera pour un report du Brexit auprès des dirigeants européens afin d'éviter une sortie brutale de l'Union européenne vendredi 12 avril.

Toujours le flou, à trois jours du divorce

Initialement prévu le 29 mars, le divorce a déjà été repoussé au vendredi 12 avril. Mais faute d'avoir pu faire adopter l'accord qu'elle a négocié avec Bruxelles par les députés britanniques, Theresa May veut réclamer un second ajournement du Brexit, jusqu'au 30 juin.

Il est difficile de faire des pronostics. Paris par exemple attend un plan crédible et juge un peu "prématurée" cette demande de report. Berlin de son coté veut tout faire pour éviter un no deal désastreux vendredi et met en avant l'importance du dialogue avec Londres.

De son côté, le président du Conseil européen Donald Tusk serait prêt à suggérer un report "flexible" d'un an maximum.

Theresa May espère le soutien de Merkel et Macron

La demande de report au 30 juin sera examinée mercredi lors d'un sommet extraordinaire. Elle devra recevoir l'aval unanime des 27 autres pays de l'UE. C'est pourquoi la dirigeante conservatrice part en quête de soutiens, en rencontrant la chancelière Angela Merkel à Berlin puis le président Emmanuel Macron à Paris.

Les britanniques se préparent à organiser les élections européennes

Ironie de l'histoire trois ans après le référendum et la décision de quitter l'Europe, le gouvernement britannique annonce qu'il se prépare à organiser des élections européennes le 23 mai tout en espérant ne pas voter.