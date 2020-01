Brexit : Qu'est ce qui va changer au 1er février dans les relations entre la Manche et le Royaume-Uni?

Manche, France

Le divorce entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sera consommé ce vendredi soir. Mais les "divorcés" entreront alors dans une période de transition qui va durer au moins jusqu'à la fin de l'année. Et d'ici là, les conséquences en matière d'échanges commerciaux et de circulation entre les deux territoires seront quasi inexistantes.

La circulation des personnes toujours aussi simple

Les règles qui régissent la libre circulation des personnes vont continuer de s'appliquer tout au long de l'année 2020. Une simple carte d'identité ou un passeport valide suffiront toujours pour voyager entre la France et la Grande-Bretagne. Les échanges touristiques vont pouvoir se poursuivre sans difficulté comme d'ailleurs les voyages scolaires organisés par les établissements français et anglais.

Vous comptez voyager avec un animal de compagnie? Ce sera possible dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Quant au fait de conduire en Angleterre: pas de problème! Le permis français restera valable. De la même manière, la possession d'une carte européenne d'assurance maladie continuera de garantir une prise en charge médicale en cas de besoin.

Plusieurs mois de négociations avant de changer les règles commerciales

Sur le plan des échanges économiques et commerciaux, rien ne va changer pour l'instant : ni droits de douanes, ni contrôles particuliers des marchandises. Tout cela doit faire l'objet d'un accord qui va justement être discuté à partir de maintenant et devrait aboutir d'ici le 31 décembre.

Sauf que nombreux sont ceux qui pensent qu'un délai supplémentaire sera demandé et pourrait repousser d'un an, fin 2021, la période de transition. Période durant laquelle les pêcheurs français pourront continuer de travailler dans les eaux britanniques puisque la politique commune de pêche restera active.

Fin de la "citoyenneté européenne" pour les Anglais

Finalement le seul changement dès samedi 1er février, concernera les ressortissants britanniques vivant dans la Manche et qui souhaiteraient se présenter aux prochaines élections municipales ou simplement voter lors du scrutin. Ce sera désormais impossible.