Brexit : la Première ministre britannique Theresa May annonce sa démission, effective le 7 juin

Critiquée de toutes parts et pressée de quitter le pouvoir depuis des mois, la Première ministre Theresa May a annoncé sa démission ce vendredi matin, suite à son échec à faire adopter son plan de retrait de l'Union européenne. Sa démission sera effective le 7 juin.

"Un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en oeuvre le Brexit" - Theresa May

La voix étranglée par l'émotion, Theresa May a précisé qu'elle démissionnerait de ses fonctions de cheffe du Parti conservateur, et donc de cheffe du gouvernement le 7 juin, dans une allocution prononcée devant le 10, Downing Street. Elle a exprimé, au bord des larmes, "un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en oeuvre le Brexit"

Trois accords rejetés sur le Brexit

Jeudi, la chef du gouvernement britannique avait dû se résoudre à repousser le vote de son nouveau projet de loi, celui de la "dernière chance", sur le Brexit, initialement prévu début juin. Depuis mi-janvier, Theresa May a échoué par trois fois à faire valider le traité de sortie de l'Union européenne qu'elle a négocié avec Bruxelles. La Première ministre conservatrice avait abattu sa dernière carte mardi, en proposant des liens commerciaux plus étroits avec l'UE et la possibilité de voter sur l'opportunité d'un second référendum. En mars déjà, elle s'était engagée à démissionner si son accord de sortie de l'Union européenne n'était pas voté.

Lâchée par ses derniers soutiens

La première ministre était de plus en plus isolée dans son propre camp. Après une série de démissions, elle a du faire face au ralliement des députés de la majorité qui la soutenaient encore. Eux aussi ont fini par rallier le camp des pro-Brexit.