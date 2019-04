Brexit : Theresa May veut demander un nouveau report et tend la main à l'opposition

Par Thibaut Lehut, France Bleu

La Première ministre Theresa May a annoncé mardi vouloir réclamer aux dirigeants européens un nouveau report du Brexit. Ce dernier doit être "aussi court que possible" et prendra fin lorsque les députés britanniques auront adopté un accord de divorce.