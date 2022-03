Brive : la ville lance une grande collecte au profit des réfugiés ukrainiens du camp de Palanca en Moldavie

La commune mise sur le remplissage d'un semi-remorque dès lundi prochain. C'est l'ambition affichée de la collecte que la ville de Brive lance aux profits des réfugiés ukrainiens. Celle-ci sera conduite en lien avec l'association Pompiers de l'Urgence Internationale ainsi qu'avec les associations caritatives et la Protection civile qui fourniront en particulier des bénévoles pour recueillir les dons. "Nous avons eu beaucoup d'appels, précise Jean Antoine du Secours catholique. Et l'initiative de la mairie nous a permis de vraiment nous rassembler, les associations, et d'être je pense plus efficaces que de travailler seul".

Un premier camion lundi

Les dons seront collectés tous les jours de 10h à 18h, weekend compris, à la salle du pont du Buy. On peut apporter des jouets, des doudous pour les enfants, des produits de puéricultures, d'hygiène mais aussi des objets tels des lampes torches, des sacs de couchage. Tout en fait sauf des vêtements et des denrées alimentaires. En parallèle la ville va collecter auprès de l'hôpital, des cliniques privées et des pharmacies des matériels de soins d'urgence comme des compresses, désinfectants, pansements et autres. Tous ces dons seront acheminés par PUI vers le camp de réfugiés de Palanca en Moldavie où déjà 100 000 personnes sont hébergées. La ville de Brive financera d'ailleurs le coût du transport, soit 4000 euros. Un premier convoi partira normalement lundi. Mais la collecte s'étendra, dans un premier temps, jusqu'au 20 mars.

Une cartographie des logements d'accueil

Parallèlement la ville de Brive met en place un numéro de téléphone unique* pour recueillir les propositions d'hébergement explique Frédéric Soulier, le maire. "Il y a des volontaires donc il faut aussi qu'on traduise ces actes de volontariat pour qu'on puisse les organiser". La préfecture de la Corrèze a d'ailleurs demandé à tous les maires de lui faire remonter ces propositions d'hébergement pour faire une cartographie des logements disponibles dans le département. Si des réfugiés viennent à Brive ils pourront compter alors sur l'aide de Alla Rayeroux. Cette Ukrainienne, originaire de Lviv, vit en à Brive depuis 20 ans et est en contact régulier avec de nombreux amis sur place. "Tout le monde est au courant là-bas de cette solidarité et les gens sont très reconnaissants".