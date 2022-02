Bulle sanitaire, tests quotidiens, robots... le protocole Covid exceptionnel des Jeux olympiques de Pékin

La Chine a mis en place un protocole sanitaire extrêmement strict pour éviter les contaminations au Covid-19 pendant les Jeux olympiques de Pékin. Les sites olympiques sont totalement isolés, aucun contact n'est a priori possible entre les sportifs et la population chinoise.

Ils sont coupés du monde. Les athlètes, les membres de l'organisation et les journalistes vont passer les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, qui débutent vendredi 4 février, dans une "bulle sanitaire" très stricte. Tout commence pour les sportifs pendant le voyage vers Pékin, à bord de vols affrétés par les compagnies chinoises. À l'arrivée en Chine, dans une zone isolée de l'aéroport pékinois, les sportifs subissent un premier test PCR. Beaucoup d'autres suivront puisqu'ils doivent en faire un par jour. Vient ensuite le transfert vers les villages olympiques dans des transports sous escorte. Là aussi les autorités ont fixé des règles très strictes : elles demandent aux habitants de ne pas intervenir en cas d'accident et de laisser faire les équipes spécialisées, pour limiter les contacts.

Des robots dans les hôtels et les cantines

Les villages et sites olympiques sont quant à eux entourés d'une "bulle sanitaire" pour éviter tout contact entre les personnes en provenance de l'étranger et la population locale. Les zones sont protégées par des barrières et des gardiens. Dans les hôtels des sportifs, des robots font le ménage pour réduire les interactions avec d'autres humains. Plus surprenant encore, dans les cantines pour les journalistes, on retrouve aussi des robots. Ils sont chargés de préparer la nourriture, les plateaux descendent ensuite du plafond.

Malgré ces mesures exceptionnelles, le Covid-19 a réussi à s'infiltrer dans la "bulle sanitaire". En date de mercredi, 232 cas positifs avaient été dénombrés depuis l'entrée en vigueur du dispositif le 23 janvier.