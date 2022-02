"C'est compliqué pour nous de les savoir là-bas" : la peur de ces Mosellans dont les proches sont en Ukraine

"Dés que le téléphone a sonné dans la nuit, je me suis dit "ça y est, ça commence", explique Natalia, d'origine Ukrainienne, qui habite en Moselle depuis plus de 20 ans. Depuis les premiers bombardements par l'armée russe ce jeudi, elle a peur pour toute sa famille, qui vit encore là bas. " Ils ont essayé de partir, de quitter la ville puisque comme c'est près de la capitale, ça pourrait être une des cibles principales. Mais ils n'ont pas pu partir puisque toutes les routes étaient bloquées. Il y avait un état de panique totale. "

Comme elle, ils étaient un peu plus de 200 à se réunir à Luxembourg ce jeudi, pour dire leur indignation et leur peur face à ce qui se passe en Ukraine. Ils ont défilé, dans les rues de la ville, sous les slogans '"Poutine, assassin", ou "Stoppez Poutine, stoppez la guerre".

" J'ai peur qu'il lâche des tapis de bombes sur les villes ukrainiennes. C'est ma grande terreur, explique André, qui est né en France de parents Ukrainiens, il a lui aussi de la famille là bas. Sincèrement, j'ai envie d'y aller. J'ai 73 ans, j'ai envie d'y aller pour aider comme je peux et éventuellement, même par les armes, ça ne me gêne pas." Un mélange de peur et de colère que partagent beaucoup d'autres participants. Quelques larmes coulent sur les joues d'une dame quand la marche prend fin, sur l'hymne ukrainien.

Un autre rassemblement est prévu samedi, à Metz, place d'Armes.