"C'est dur, on a peur pour elle" : l'inquiétude des proches de Cécile Kohler, détenue depuis un an en Iran

Un an. Cela fait un an exactement que l'Alsacienne Cécile Kohler est détenue en Iran. Cette enseignante dont la famille est originaire de Soultz, dans le Haut-Rhin, est accusée d'espionnage par Téhéran. Elle avait été arrêtée le 7 mai 2022 en compagnie de son compagnon Jacques Paris alors qu'elle était simplement en voyage dans le pays. Depuis, la famille de la jeune femme n'a que très peu de nouvelles. Au total, elle n'a reçu que trois coups de fils très brefs en un an.

Le dernier à la mi avril, comme le raconte Noémie Kohler, la sœur de Cécile. "C'est ma mère et mon petit frère qui ont eu une visio avec elle d'une dizaine de minutes. Comme les deux appels précédents, elle était sous haute surveillance. On n'en a pas appris beaucoup plus sur ses conditions de détention. L'appel a consisté en un échange de messages d'amour et de soutien" explique-t-elle. Difficile d'être rassurée après tout cela.

"C'est toujours à double tranchant. La voir, avoir un contact, c'est une bouffée d'air. On la voit, elle est vivante, mais c'est difficile d'établir un réel échange, et l'absence d'informations claires et fiables nous laisse toujours très inquiets" poursuit la jeune femme.

Noémie Kohler (au centre), la soeur de Cécile Kohler, lors de la création du comité de soutien au club de la presse à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Alors il reste l'espoir. "On doit s'accrocher à cela. C'est dur, le temps s'étire, il ne se passe rien, on est super inquiets, on a peur pour elle, c'est un cauchemar, donc on a que l'espoir, l'espoir que les choses bougent et qu'elle puisse être libérée le plus vite possible". Car pour l'instant, il n'y a aucune information quant aux charges qui pourraient peser sur elle, sur la date d'un éventuel procès.

Un rassemblement de soutien à Cécile Kohler est organisé à Nanterre par son comité de soutien ce dimanche 7 mai à 11h30. Une conférence de soutien aura lieu le 10 mai à Bergerac, en Dordogne, à l'initiative du barreau de la ville. Avant une mobilisation au Trocadéro devant la Tour Eiffel le 14 mai.