"C'est la fin d'un exode" : parti de Kiev, le Bergeracois Jean-Baptiste Alix passe la frontière ukrainienne

France Bleu Périgord suit depuis une semaine le parcours d'un professeur de français originaire de Bergerac et installé à Kiev depuis huit ans. Il a réussi à quitter la capitale ukrainienne ce lundi, et devrait passer la frontière polonaise après un exode de plus de 500 kilomètres.

"On touche au but", témoigne Jean-Baptiste Alix, invité de France Bleu Périgord ce jeudi 3 mars. Le professeur de français originaire de Bergerac, et installé avec sa famille à Kiev depuis huit ans, a entamé, comme des centaines de milliers d'Ukrainiens, un exode pour fuir le pays, victime d'une invasion russe depuis une semaine. Après le départ de la capitale et une étape dans la ville de Ternopil, il a pu atteindre Lviv ce mercredi, l'une des grandes villes les plus à l'ouest de l'Ukraine, à moins de 100 kilomètres de la frontière polonaise. Mais les délais pour passer en Pologne atteignent parfois plusieurs jours.

Un traumatisme pour longtemps

"On a eu un appel de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères pour nous indiquer qu'un bus France allait être affrété à Lviv pour passer la frontière", explique le Bergeracois. "On s'est inscrit à ce bus et ça devrait être beaucoup plus facile pour traverser. J'espère arriver en Pologne ce jeudi, et après on verra." Jean-Baptiste Alix reste marqué par les événements de ces derniers jours. "C'est la fin d'un exode", explique-t-il. "C'est la fin d'une vie. Tout ce qu'on ramène d'Ukraine, c'est une seule valise. C'est un déchirement, il y a beaucoup de colère en moi. Quand on était dans l'action on se battait pour notre survie, mais quand on sera loin on continuera de regarder, et ça va être dur."

Ce qui m'a le plus choqué, ce sont les bombardements quand j'étais à Kiev. De voir la Russie bombarder Kiev, c'était totalement indescriptible. C'est honteux, historiquement c'est impossible. La Russie est en train de tout bombarder, c'est dramatique. - Jean-Baptiste Alix, professeur de français à Kiev

Une émotion d'autant plus grande que les parents de son épouse ont décidé de rester à Kiev. "Ils sont âgés et ils disent que c'est leur vie et leur terre", explique le Bergeracois. "Ils ne sont plus là pour se battre ou pour fuir, donc ils ont fait le choix de rester. Tous les gens qui se battent c'est pareil, ils veulent garder leur maison et leur terre. Certains évacuent leur épouse et leurs enfants." Jean-Baptiste Alix et sa famille ont profité de la première session de pourparlers lundi pour quitter la capitale. "Tout le monde nous a dit que ça allait être calme et qu'il fallait partir." Une fois en Pologne, il compte prendre un vol pour revenir en France le plus vite possible.